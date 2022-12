Aunque la mayoría popular en Cámara y Senado favorece mantener vivo el proyecto que daría legitimación a las comunidades para impugnar en los tribunales proyectos de impacto ambiental, el liderato legislativo reconoció que no tiene los votos para ir por encima del veto que impartió a la medida el gobernador Pedro Pierluisi.

El gobernador vetó el Proyecto de la Cámara (PC474), amparándose en que convertir en ley la medida tendría como consecuencia “una proliferación de pleitos judiciales innecesarios”.

El portavoz del PPD en la Cámara, Ángel Matos García, dijo en entrevista con Primera Hora que para cumplir con el requisito constitucional de sobrepasar el veto, en la Cámara hacen falta cuatro votos y en el Senado, seis, de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Matos García dijo que, procesalmente, en la Cámara, el 9 de enero próximo, primer día de la sesión ordinaria, pedirá que la medida sea incluida en el calendario de votación final para mantenerla “viva”, sin que necesariamente la lleven a votar.

“Es un escenario complejo que requiere desprendimiento. De aquí al 9 de enero habrá que mantener la sintonía”, indicó el legislador popular.

Pero, el portavoz alterno del PNP en el Senado, Carmelo Ríos Santiago, estableció que como está redactada la medida no tiene votos en esa colectividad.

“El proyecto no va a gozar al día de hoy, y tal y como está redactado, de ningún voto del PNP para ir por encima del veto del gobernador”, sostuvo Ríos Santiago.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, expresó por voz de su oficial de prensa, Ángel Raúl Matos, que favorece ir por encima del veto, pero dijo para ello necesita votos de la delegación novoprogresista.

El portavoz Javier Aponte Dalmau del PPD en esa cámara legislativa expresó, mientras tanto, que la posibilidad de ir por encima del veto “es cuesta arriba”.

“Es un proyecto que, básicamente, con las expresiones que hizo el gobernador de que él atendió esa medida con otras alternativas puedo entender que la delegación del PNP no va dar un voto para ir por encima con respecto al veto. Lo más sensato es revisar el lenguaje y volver a radicar el proyecto”, sostuvo Aponte Dalmau.

Reacciona la autora del PC474

La representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, dijo, por su parte, que evalúa la posibilidad de que el PC 474 sea considerado para que la Asamblea Legislativa vote para ir por encima del veto.

“Seguiré y seguiremos haciendo lo necesario para defender los recursos naturales y la salud de la gente. Ahora cada vez que una protesta moleste al gobernador o a sus amigos, espero que recuerde que él fue quien mantuvo cerradas las puertas de las agencias y los tribunales para atender estas controversias de una forma más efectiva y menos arbitraria”, sostuvo la legisladora.

Dijo que el gobernador “escogió el bando de la destrucción ambiental al vetar el Proyecto de la Cámara 474, el cual crearía la Ley de Legitimación Activa Ambiental para que cualquier persona pudiera defender la política pública ambiental en procesos administrativos y judiciales”.

“Pierluisi pretende seguir engañándonos con una serie de argumentos que no se sostienen en la realidad. Pero no puede obligarnos a ponernos una venda en los ojos para no ver lo que está ocurriendo en cada esquina del archipiélago. El supuesto balance del que habla no existe, y lo sabe cada comunidad, cada organización, cada persona que ha intentado detener un crimen ambiental”, dijo la autora de la medida.

La legisladora indicó que las agencias encargadas de velar por el cumplimiento de la política pública ambiental “no están haciendo el trabajo que les corresponde y, aún quien tiene legitimación activa, tiene que insistir e insistir para que le atiendan, lo que requiere una gran inversión de tiempo y dinero”.

Sostuvo que Pierluisi “ignoró por completo las opiniones de expertos y las experiencias de tantos grupos que estuvieron semanas educando en los medios de comunicación, enviándole cartas y promoviendo la aprobación de esta ley”.

“Es terrible que el gobernador haya ignorado a tantas voces en un sistema que se supone que sea democrático. Prefirió escuchar a quienes básicamente han admitido su culpabilidad al oponerse a una medida que busca reducir la destrucción ambiental. ¿Si están haciendo las cosas conforme a la política pública ambiental por qué le tienen miedo a quienes quieren hacerla cumplir? La excusa es que van a proliferar las demandas caprichosas cuando todas las escuelas de derecho, que estudian el estado de nuestros tribunales, establecieron en sus ponencias, cartas y peticiones que esa no es la realidad. Aquí también ocurre lo opuesto a lo que alega el gobernador: es bien difícil lograr que el ambiente tenga su día en corte”, expresó.

Nogales Molinelli también cuestionó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) esté realizando un esfuerzo para reclutar a más vigilantes. “La semana pasada, evidentemente en preparación para esta traición al país, se anunció con bombos y platillos que se haría una academia para reclutar a apenas 75 vigilantes. Esa cantidad ni siquiera da para sustituir a los más de 100 vigilantes que se van a acoger al retiro a través de la Ley 80″, indicó.