Varios legisladores cuestionaron al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) por acudir hoy a una vista pública en la Cámara de Representantes sin tener datos a la mano en torno a querellas y número de trabajadores con un salario base de $2.13 la hora sujetos a ingresos por propinas.

El nominado secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado González, expresó reparos a un proyecto de ley que busca aumentar el salario base de estos trabajadores, entre ellos, meseros, bartenders y empleados de salones de belleza y de negocios de lavado de autos, entre otros.

Maldonado González sostuvo en una ponencia escrita que “se le debe permitir” a la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, compuesta por economistas y expertos en la materia, llevar a cabo los estudios pertinentes para realizar determinaciones fundadas en estudios económicos sobre el salario mínimo general. La Comisión, que fue creada mediante la Ley de Salario Mínimo aprobada en 2021, está adscrita al DRTH, pero no se ha configurado.

“Entendemos que se debe brindar un espacio a la Comisión, sentar base y llevar a cabo los estudios pertinentes a los fines de determinar el salario mínimo que aplicará a los trabajadores de Puerto Rico, incluyendo aquellos trabajadores que reciben propinas”, indicó el funcionario, quien estuvo representado en la vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales por la abogada Naihomy Álamo Rivera, procuradora del Trabajo.

El titular del DTRH sostuvo en la ponencia que los patronos tienen la obligación de pagar el salario mínimo completo sin la posibilidad de utilizar el “tip credit” cuando el empleado realiza trabajo que no genera propinas, pero que apoya directamente al trabajo que genera propinas, por más de 30 minutos consecutivos o cuando este excede el 20% de la jornada semanal del empleado.

“Si el patrono retiene las propinas de manera indebida, los empleados pueden querellarse en la oficina del distrito del Caribe de la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, ubicada en Puerto Rico. Dicho Departamento puede imponer multas civiles cuando los patronos se quedan con las propinas, recuperar las propinas adeudadas a los empleados y una cantidad adicional equivalente por concepto de daños”, indicó Maldonado González en la ponencia.

Dijo, además, que los empleados que no reciban al menos el salario mínimo vigente pueden comunicarse con el Negociado de Normas del Trabajo del DTRH. Detalló que los ciudadanos pueden presentar sus denuncias en la oficina central del Departamento o en las oficinas regionales y agregó que recientemente se habilitó el portal electrónico querellassalarios@trabajo.pr.gov.

Sin embargo, cuando los legisladores solicitaron en la vista pública a Álamo Rivera estadísticas de casos o querellas instadas por empleados contra patronos que no les honran las propinas, la funcionaria dijo que no tenía la información a la mano.

“Una vez más queda evidenciado que el Departamento no ha sido proactivo en identificar ciertos patronos que quizás no están pagando como es debido con la ley. Recordemos que el subsalario es de $2.13 y la ley lo que establece es que si a base de propinas ese empleado, esa mesera o mesero, no alcanza el salario mínimo, se debe compensar”, dijo el representante Juan José Santiago Nieves, quien es autor de la medida legislativa, en unión al también representante popular, Orlando Aponte Rosario.

Santiago Nieves dijo que “por lo que vimos de la comparecencia de hoy, es un Departamento que no ha buscado información y que aún tiene una interpretación un poco incompleta de los reglamentos federales sobre el asunto de las propinas y, por otro lado, no ha sido proactivo para tirarse a la calle y verificar qué patronos no están cumpliendo”.

“Tenemos nosotros muchas personas que han llegado del anonimato con temor a que tengan represalias denunciando que lo que cobran es $2.13, $3.25 y a veces les llega un chequecito quincenal de $40 o $50, pero nunca les han dado el salario que corresponde según la ley”, agregó Santiago Nieves.

“Lo que vemos en esta ponencia es lo que ocurre con otras agencias que no levantan estadísticas, no tienen suficientes datos y uno dice, ¿cómo rayos es que estamos gobernando sin información, sin base, sin fundamentos y parecería que por percepción? Aquí tenemos una vista pública donde se va a discutir la situación de los empleados que reciben propinas, pues lo menos que pudo haber traído el Departamento del Trabajo fue información de cuántos empleados existen que reciben propina. Eso se cae de la mata”, denunció, por su parte, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli.

Álamo Rivera tampoco pudo precisar cuántos trabajadores que laboran por propinas están a $2.13 la hora y a distintas cantidades. La funcionaria tampoco le pudo decir a la representante cuántos empleados tiene el DTRH para fiscalizar el cumplimiento de la ley.

“Una de las cosas que se le solicitó fue cuántas querellas se presentaban en la Unidad Anti Discrimen y en Normas y Salarios y por qué fundamentos, porque por ejemplo, yo querría (conocer) en la Unidad Anti Discrimen cuántas querellas se presentan por razón de raza y eso es algo que podría estar pasado bajo el radar y si no tenemos esa tabulación, ni creo que la vayamos a tener, porque nos dicen que todo esto es a papel. No podemos hacer preguntas ni llegar a conclusiones sin los datos”, sostuvo Nogales Molinelli.

La legisladora solicitó que el DTRH sea citado a una segunda vista pública, pero el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, anticipó que la agencia sería citada a una vista ejecutiva.

“No podemos esperar a que se concrete ese Comité Evaluador, porque el mismo Departamento del Trabajo no cuenta con el personal necesario para concretar los estudios que ustedes recomiendan. La justicia a los trabajadores y trabajadoras por propina tiene que ser ahora”, expresó la legisladora del MVC.