En una conferencia donde habló de los retos que ha enfrentado su administración municipal durante este cuatrienio que incluye el desastre ocasionado por fenómenos atmosféricos, terremotos y la pandemia del COVID-19, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, presentó el equipo legislativo que le acompañará si revalida en las próximas elecciones generales.

Sin embargo, gran parte de la convocatoria giró en torno al desempeño legislativo de su contrincante popular a la poltrona municipal, Luis Irizarry Pabón, del cual asegura le ha votado en contra o se ha abstenido en los proyectos que consideran más importantes para la Ciudad.

De acuerdo con el presidente del cuerpo legislativo municipal, Rafael Mateu Cintrón, la trayectoria de Irizarry Pabón como legislador de minoría refleja que el médico “no pensaba que algún día aspiraría a dirigir los destinos de Ponce”.

“De momento vemos un candidato que vio la luz a proyectos que le votó en contra, ahora son buenos, antes eran malos. Uno de estos es la aprobación del presupuesto municipal y uno de los deberes de un legislador es participar del presupuesto de ingresos y gastos de un municipio y consistentemente le ha votado en contra a todos los presupuestos del municipio. Por él, el municipio estaría inoperante”, expuso el legislador municipal en e comité del Partido Nuevo Progresista en Ponce.

“El legislador le ha votado en contra consistentemente o se ha abstenido al proyecto de las Fiestas Patronales que es un ícono de Ponce, así como a todas las ordenanzas y resoluciones para emitir los permisos, cerrar calles, para autorizar a los pequeños comerciantes que son los que se beneficiaban de las Fiestas Patronales y no es el empresario grande de los centros comerciales. Se trata del pequeño comerciante que tenía un espacio y un tiempo para echar para adelante su negocio; a ese le votó en contra”, destacó.

Según Mateu Cintrón, otros proyectos que supuestamente el candidato del PPD rechazó fueron Las Mañanitas, “alegando principios religiosos”, el Carnaval de Ponce, las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria, Fundación Rafael Hernández Colón, Puerto de Ponce, descuento especial de patentes municipales y la reducción de jornada laboral.

“El legislador que ahora pretende dirigir los destinos de Ponce, también votó en contra del sistema de transporte SITRAS que va dirigido a la gente humilde que a veces no tiene transportación ni para citas médicas. Este sistema opera ahora en siete zonas de Ponce”, comentó Mateu Cintrón, quien fue esposo de la alcaldesa de Ponce y padre de sus dos hijas.

“Esta legislatura crea una comisión especial para atender el asunto de la quema de carbón y la quema de cenizas en el área sur y su efecto nocivo a la salud, no solo le votó en contra, sino que no fue ni a las comisiones, que luego se tornó académico porque vino la legislación estatal donde se prohíbe. Pero él no participó de esto y él ha sido servidor público electo para atender las comunidades independientemente si es usted mayoría o minoría”, acotó.

Asimismo, denunció que, si Irizarry Pabón ganara las elecciones del 3 de noviembre, despedirá a cientos de empleados municipales a solo meses de sentarse en la poltrona municipal.

"El legislador dice que es de la escuela de Churumba y la escuela de Churumba fue que, empezando, botó 700 u 800 empleados, entre ellos a este servidor que laboraba como dentista en el “dispensario” Tricoche y él fue parte de esa administración y eso no se lo puede quitar nadie", subrayó.

Por su parte, el candidato del Partido Popular Democrático a la alcaldía ponceña desmintió los señalamientos de su homólogo en la Legislatura Municipal, mientras aseguró que de salir victorioso en el proceso eleccionario “no voy a despedir a ningún empleado municipal”.

“Eso no es así, todo lo contrario… que diga la alcaldesa todos los contratos que tiene con sus amigos del alma, relacionistas públicos, bufetes, donde ha permitido una reducción de jornada laboral y no le ha devuelto el brillo a Ponce, donde estos empleados en reducción de jornada significaron no dar el servicio completo, no por ellos, sino porque el Municipio de Ponce les redujo la jornada”, insistió.

“Son tantas cosas… nosotros no vamos a despedir a nadie, nosotros vamos a hacer una evaluación justa del Municipio de Ponce y vamos a poner el dinero donde tiene que estar. No como lo ha hecho la alcaldesa que los grandes contratos y el dinero se lo llevan gente fuera de Ponce”, recalcó.

Sobre su desempeño como legislador de minoría, el galeno aclaró que votó en contra de los presupuestos presentados ya que “son presupuestos inflados, con déficit”.

“La alcaldesa está buscando, no entiendo cuál es la idea de ella estar sacando esto. A los presupuestos definitivamente, presupuestos inflados y presupuestos que no se justifican para la ciudad de Ponce. Hemos tenido en los últimos siete años, presupuestos con déficit; no lo digo yo, lo dice el Contralor y otras agencias investigativas que han dicho que los presupuestos de Ponce han sido mal administrados y mal presentados”, concluyó.