La acción tomada a principios de esta semana por el Grupo Menonita de enviar cartas de despido a los empleados del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Culebra, con efectividad el próximo 31 de agosto, mantiene preocupada a la comunidad en la isla municipio.

Sin embargo, el alcalde Edilberto Romero Llovet manifestó este jueves a Primera Hora que la institución médica no cerrará sus puertas. Reveló que el centro cambiará de administrador. En este caso, sale el Grupo Menonita y el Departamento de Salud asumirá la administración.

“Lo que pasa es que Menonita ya no tiene contrato con Salud (para administrar el CDT). Entonces, los requisitos son que tiene que enviar unas cartas a las personas (para despedirlos). Pero, sea Menonita, sea Salud, van a continuar dando servicio. Ningún servicio se va a ver afectado”, afirmó el alcalde.

PUBLICIDAD

De paso, informó que el Departamento de Salud se ha comprometido en “absolver a los empleados” que recibieron cartas de cesantía.

El cambio de administración, según reveló Romero Llovet, ocurrió porque supuestamente Salud no renovó el contrato con el Grupo Menonita para dirigir la administración del CDT y realizar la facturación de la sala de emergencias.

“No están los fondos para pagar un administrador y Salud va a coger la responsabilidad de correr la administración”, dijo.

Dejó claro que los médicos del CDT y la operación de la sala de emergencia ya era operada por Salud. Lo único que cambiará será la administración.

“Se ha establecido un plan de transición que garantiza la estabilidad laboral y la continuidad de sus funciones dentro de la nueva estructura operativa, protegiendo así los empleos de quienes día a día cuidan de nuestra gente”, expresó el alcalde en un mensaje publicado en Facebook.

La controversia surge luego de que una portavoz de Fundación Culebra, Luz Cantwell, revelara que el Grupo Menonita envió a sus empleados cartas de despidos con efectividad este próximo 31 de agosto.

“Esta es una situación crítica. Menonita ha sido el grupo que mejor servicio ha dado a nuestra comunidad. En la clínica es donde están nuestros médicos y enfermeras, donde tenemos laboratorios todas las semanas, donde tenemos servicios de farmacia toda la semana y si es un controlado lo traen de la isla. Es donde nos conocen y tienen un expediente nuestro. Esto afecta de forma crítica de muchas maneras a nuestra población. Va a haber personas que a lo mejor puedan buscar servicios en otro lado, pero va a haber muchos que dejen de ir al médico, que si se sienten mal no vayan y no se hagan laboratorios... y sea algo que necesite atención inmediata”, escribió en una publicación en Facebook.

Primera Hora solicitó una reacción del Grupo Menonita, a través de su representante de prensa, Claudia Ramírez. Se espera por una respuesta.