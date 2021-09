Durante los pasados 19 meses de pandemia por COVID-19 hay dos municipios que no han registrado fallecimientos relacionados a la enfermedad: Culebra y Maricao.

¿Cómo en estos pueblos se ha logrado mantener el control de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2?

“No hemos bajado la guardia”, respondió a Primera Hora el alcalde de la isla municipio de Culebra, Edilberto Romero, al agregar que la clave ha sido la consistencia con las medidas de salud y seguridad, aun cuando en el gobierno central hayan surgido flexibilizaciones.

“Por ejemplo, aquí siempre se mantuvo el uso obligatorio de mascarilla. Aunque hubo una flexibilidad para los vacunados a nivel de gobierno central, aquí como quiera se exigía en todas las personas, particularmente en los comercios y entre aquellos que acuden a buscar servicios del municipio”, acotó el ejecutivo municipal.

Agregó que otra apuesta efectiva ha sido alentar a la población a vacunarse contra el coronavirus y requerir la prueba de vacunación cuando se ingresa a oficinas municipales o establecimientos. En su sustitución los ciudadanos tienen que mostrar una prueba negativa a COVID con fecha de 72 horas o menos.

“Tenemos sobre el 90% de la población totalmente vacunada y a nivel de empleados del municipio el 98% también recibió las dosis requeridas”, acotó Romero.

Según el Censo 2020, en la isla municipio viven cerca de 1,700 personas una cifra que se duplica en fechas festivas o wikén con la población flotante y turística del pueblo.

“Por eso tenemos que ser estrictos con el asunto de la mascarilla, el distanciamiento de seis pies, el lavado de manos y las vacunas... aquí se mueve mucho turismo y nos visita gente de todo el mundo. Y hasta ahora hemos podido controlar la situación”, abundó.

Actualmente, en Culebra hay siete casos activos de COVID-19, según el último reporte entregado al alcalde el pasado viernes por parte del epidemiólogo del municipio, Víctor Reyes.

“De estos siete casos hay dos vacunados. Las edades oscilan entre los 19 y 64 años. Además, se informa que entre el grupo hay cuatro personas que participaron de una actividad familiar. Ahí hay dos jovencitos. También tuvimos el caso de dos cocineros de un restaurante. En todos estos casos el sistema de rastreo los visitó y se monitorea para que las personas permanezcan en aislamiento por al menos cinco días. Todos se están recuperando muy bien. Esto significa que la vacuna sí funciona”. subrayó.

De otra parte, dijo que otras clave en su municipio ha sido tener un equipo de enfermería que se mantiene haciendo muestras de detección del virus. “Este equipo es excelente y son los que mantienen muestreo a los policías constantemente. Incluso, a turistas han realizado pruebas”, explicó.

Asimismo, sostuvo que se hacen muestreos constantes en la única escuela del municipio, la cual atiende a más de 140 estudiantes entre Kindergarten y duodécimo grado.

“Esto demuestra que sí se puede dar clases si se mantiene un buen sistema de rastreo y monitoreo. El COVID llegó para quedarse y hay que atender las necesidades del pueblo si se mantiene disciplina y se siguen las recomendaciones de los científicos. En ese sentido también soy fiel creyente de que hay que atender la salud y la economía a la vez y por eso no he cerrado el turismo en Culebra. Y gracias a Dios todo ha salido bien”, puntualizó.

Ahora en Culebra se preparan para administrar a la población elegible la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID. “Ya estamos en comunicación con el secretario de Salud (Carlos Mellado) solicitándoles esa tercera dosis para nuestra población”, expresó.

A inicios de la pandemia, en julio del 2020, en Culebra pasaron un gran susto cuando se desarrolló un brote del novel coronavirus que se originó en la hospedería y restaurante Mamacita’s. De esa propagación surgieron 21 casos positivos (en dos líneas de transmisión) y se identificaron 25 contactos, según explicó en aquel entonces el epidemiólogo José Bartolomei. El brote ocurrió semanas después que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced autorizara una reapertura de algunos sectores comerciales y sociales.

“Nuestro gran reto era contener esas líneas de infección. Recuerdo que el alcalde (Iván Solís) me preguntó si debíamos cerrar a Culebra y, en efecto, así ocurrió. Nuestro gran miedo era que la gente se enfermara de gravedad y no tuviéramos la forma de sacarlos de la isla. ¿Cómo íbamos a transportar a los enfermos ya fuera por lancha o avión? Esta historia pudo haberse convertido en una noticia triste, pero no fue así”, explicó Bartolemei en entrevista con este diario en septiembre del 2020.

Culebra tomó control de la situación en aquel entonces imponiendo órdenes municipales que llevaron a un “lockdown” de la isla municipio. Posteriormente, se llevó a cabo una reapertura ordenada y salubrista en el sector turístico.

En el caso de Maricao, según la epidemióloga Helga Soto, quien dirige el Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos del municipio, se han mantenido realizando pruebas de cernimiento todos los martes en el centro de actividades Alfonso Castas Fornés, conocida como “La Pecera”.

Las últimas estadísticas publicadas por el equipo epidemiológico, el pasado 23 de septiembre, indican que de 190 pruebas moleculares y 1,131 pruebas de antígenos no se identificó un solo caso positivo al virus.

“Nos hemos mantenido haciendo pruebas semanalmente y en las últimas cuatro semanas poseemos cero casos”, acotó la epidemióloga.

De hecho, en agosto -el mes más mortífero a causa del virus en este año 2021 y el tercero en toda la pandemia- Maricao mantuvo un nivel controlado de contagios. El día 5 de agosto fue cuando más infecciones se registraron con siete casos confirmados y cinco probables.

“Nos hemos mantenido exhortando a la gente a no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas necesarias como son el lavado de manos, el uso de mascarilla, la desinfección, el distanciamiento físico y la vacunación”, dijo Soto.

Actualmente, según cifras del municipio en Maricao hay 3,556 personas con al menos una dosis de la vacuna lo que representa un 75% de su población apta para inocularse.

“Me enorgullece que Maricao sea uno de los dos pueblos que se mantiene con cero muertes por COVID en Puerto Rico. Este es el resultado de la educación continua, las medidas de prevención y el trabajo de todo el equipo de rastreo y de Manejo de Emergencias Municipal que siempre nos da la mano para salvaguardar la salud de los residentes de Maricao”, expresó Soto.

En su contraparte, los pueblos con mayor número de fallecimientos por el virus son: San Juan (452), Bayamón (263), Carolina (185), Caguas (136) y Toa Baja (116).

Durante toda la pandemia en Puerto Rico han fallecido 3,132 personas a causa del COVID-19. El mes más mortal a causa del virus fue diciembre de 2020. De las personas fallecidas 1,758 son hombres (56%) y 1,374 son mujeres (44%).

En la población de 60 años en adelante- la más vulnerable a contagios, hospitalizaciones y muertes- han fallecido 2,387 personas. Esto es equivalente al 76.2% de todos los casos. Mientras, en el grupo pediátrico (0 a 19 años) han fallecido siete personas: una niña de cinco años (Ponce), una niña de 6 años (Fajardo), dos niñas de 13 años (Caguas y Bayamón), un varón de 16 años (Salinas) y dos féminas de 19 años (Fajardo y Aguadilla).

La persona más longeva que falleció a causa del virus fue una mujer de Río Grande que tenía 105 años. Asimismo, han muerto a causa de la enfermedad dos hombres y dos mujeres que tenían 101 años y vivían en Corozal, Mayagüez, Yabucoa y Río Grande.

La persona más joven fallecida fue una niña de 5 años de Ponce, cuya muerte ocurrió en enero de 2021 pero se certificó por parte del Instituto de Ciencias Forenses en septiembre de 2021.

La mayor cantidad de muertes por días con 20 decesos han ocurrido en cinco fechas: 27 de noviembre del 2020, el 1, 8 y 18 de diciembre del 2020 y el 30 de agosto del 2021

Mientras, los días 22 y 23 de julio de 2021 fueron las últimas fechas en las que no murieron personas a causa del COVID-19 en Puerto Rico. Para esa fecha comenzó un repunte de contagios, hospitalizaciones y muertes en la isla, particularmente atribuidas a las flexibilizaciones del gobierno y a la llegada de la variante Delta a la zona.