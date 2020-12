Con el fin esta madrugada del escrutinio general y la emisión esta tarde de las certificaciones de los líderes políticos electos se da punto final a un irregular y cuestionable año electoral, que tuvo como punto de partida la aprobación de un nuevo Código Electoral en junio, un controvertible proceso de primarias en agosto y unas elecciones generales en noviembre en la que el número de electores participantes y el número de papeletas utilizadas no cuadra.

¿Termina con sombras este proceso electoral?, se les preguntó a los comisionados electorales.

“Definitivamente”, soltó el comisionado del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz.

PUBLICIDAD

El comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, asintió en que “es incuestionable que estas elecciones estuvieron llenas de irregularidades serias”.

Por su parte, el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, opinó que el pueblo debe sentir frustración por todo lo que ha acontecido en este proceso electoral.

“Como siempre dije, la aprobación del Código Electoral en junio fue nefasto para el proceso electoral y las consecuencias se dieron en las primarias y el trato que se dio sin ningún tipo de fiscalización al voto adelantado (en las elecciones generales)”, manifestó el independentista.

Reprochó, además, que este nuevo Código Electoral fuese diseñado para que el Partido Nuevo Progresista (PNP) tomara ventaja electoral.

Las críticas han sido tales que el que impulsó este nuevo Código Electoral, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, salió esta mañana en una defensa pública al mismo. Lo hizo bajo un ataque al PPD.

“El Partido Popular quiere imputarle al Código Electoral las deficiencias que produce su propia mediocridad e incapacidad. Los señalamientos que hizo la Oficina de la Inspectora General van al “manejo” a la “gerencia” del proceso no al Código. La ausencia de funcionarios PPD en más de una ocasión detuvo y dilató el proceso. Hasta tuvieron que cambiar de Comisionado Electoral en pleno escrutinio. ¿Eso también es culpa del Código Electoral? ¡Pamplinas de derrotados!”, señaló.

Aludió a que el PNP tuvo un equipo electoral que “demostró compromiso y se sacrificó en condiciones donde la carencia de recursos en la CEE provocaba dificultades. Mi partido se propuso ganar y se esforzó para eso. ¡Por eso ganamos!”

PUBLICIDAD

Buenos días Puerto Rico: El Partido Popular quiere imputarle al Código Electoral las deficiencias que produce su propia... Posted by Thomas Rivera Schatz on Thursday, December 31, 2020

Asimismo, el comisionado novoprogresista, Héctor Joaquín Sánchez, responsabilizó a todos los partidos por lo acontecido en todo el proceso electoral. Mientras, defendió al Código Electoral.

“Bien simple, aquí se ha creado y ha ocurrido unos señalamientos frívolos de partes de los partidos. Aquí los responsables de todos estos procesos estén organizados y las papeletas estén bien ubicadas es de los partidos. La Comisión (Estatal de Elecciones – CEE) no tiene empleados, los que tienen empleados son los partidos. Allí los partidos eran responsables de controlar el uso del material electoral, de tener en balance todos los funcionarios, de que el uso de ese material fuera estrictamente para lo que ocurrió”, señaló.

De paso, dijo que el “Código Electoral ha sido más riguroso para atacar el fraude, da nuevas herramientas… Aquí lo que ocurre no es un problema de un Código, es de malos perdedores”.

El revolú de las primarias

El periodo electoral comenzó en agosto con las primarias. Como recordarán, estas votaciones fueron tan desorganizadas, que la CEE tuvo que hacer dos rondas. El problema principal que se dio fue que las papeletas no llegaron a los centros de votación el día original de la votación, el 9 de agosto.

En la disputa se inmiscuyó el Tribunal Supremo, quien avaló realizar la segunda votación el 16 de agosto.

La ya retirada jueza del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez, fue la mejor que describió la vergüenza y la desgracia que a su juicio se registró en las primarias.

Dijo que “el elenco fue estelar y su utilería la más perfecta: un nuevo Código Electoral que cambia sustancialmente las reglas de la contienda eleccionaria a última hora, aprobado de manera atropellada por la Asamblea Legislativa; una Rama Ejecutiva que lo refrenda con beneplácito, no obstante, los serios señalamientos que se hacen en contra del proyecto; una CEE presidida por un neófito (primerizo), el licenciado Juan Ernesto Dávila Rivera, quien le demostró al país su patente incapacidad para desempeñar con mínima eficacia el cargo al cual fue designado por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares; unos comisionados electorales que no advirtieron de antemano al país de lo que ocurría en el seno de la CEE y que, por el contrario aseguraron al elector que estaban listos para celebrar con éxito el evento; unos presidentes de partido, (Rivera Schatz y Aníbal José Torres), -candidatos a su vez a puestos electivos- quienes, en una conferencia de prensa desafortunada, se arrogaron las prerrogativas de la CEE sobre el proceso electoral. Y, lo que es peor, ninguno de estos actores está dispuesto a asumir su responsabilidad, sino que, como niños, recurren a la cantaleta trillada: ‘La culpa no es mía, es tuya’. Y es que cuando la incompetencia y la desfachatez se combinan en la trama, el desenlace siempre es infausto”.

PUBLICIDAD

Revelan descuadres y problemas en las elecciones

Pero, la peor sombra de este ciclo electoral está cobijada en una auditoría que realizó la Oficina del Inspector General (OIG), en la que se destacaron los problemas en el manejo de las papeletas y el descuadre de este importante documento, principalmente en la Junta de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA).

En esencia, el informe establece que el número de papeletas impresas, utilizadas y sobrantes no cuadran.

“La desorganización en la ubicación de las papeletas sobrantes en la JAVA, así como la ausencia de procedimientos detallados y escritos, unido a la falta de un sistema de inventario mecanizado y certero, pudieron haber propiciado las diferencias” numéricas registradas en el conteo de papeletas, dice el informe.

El comisionado del PPD y del MVC dijeron estar muy preocupados por ese descuadre de votos, ya que en JAVA se detectó que hubo más papeletas utilizas que el número de electores que solicitó votar por adelantado, por correo o a domicilio.

Cruz detalló que “es preocupante no solo los descuadres. A eso se suma lo que divulga el informe que se supone había 71,000 papeletas de más y no están allí (en la CEE). La gran pregunta es dónde están”.

Se le cuestionó si estas irregularidades denotarían que alguien se robó las elecciones, pero dijo que “yo no quiero adjudicar responsabilidad ahora”.

Por su parte, Valentín reclamó que se debe “continuar investigación y auditando el exceso de papeletas y todo lo que pasó en JAVA”. Alegó que ese paso quedaría para enero.

PUBLICIDAD

“Es lamentable que el escrutinio haya concluido de esta forma… Se concluye y certifican resultado y todavía hay tantas interrogantes y descuadre, que para mí es sorprendente”, agregó.

Para solucionar los problemas acontecidos en este periodo electoral, el comisionado del PIP pidió a la Legislatura que derogue el Código Electoral y que comience, de inmediato, la evaluación de una nueva ley para el proceso electoral bajo consenso.

“Cuando esté la nueva Legislatura tienen que atender inmediatamente la derogación del Código Electoral y sentarse todas las partes a dialogar y analizar y cómo aprobar una medida que logre el consenso de todas las partes”, afirmó Aponte.

Mientras, el comisionado del PNP afirmó que “la CEE tiene que tener una reingeniería, tiene que reformarse, tiene que adquirir mayor tecnología para mejorar los procesos internos y que el reclutamiento del personal esté bien adiestrado con conocimiento electoral”.