El liderato de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) se reúne en la tarde de este miércoles con el gobernador Pedro Pierluisi y varios miembros de su gabinete, incluido el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Efran Paredes, para discutir el contrato que alcanzó la Autoridad de la Alianza Público Privada con la empresa LUMA Energy.

A su llegada a La Fortaleza, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, informó que el conclave es para “discutir las promesas de campaña y cómo las iba a viabilizar sobre el contrato de LUMA”.

De acuerdo con el líder obrero, el contrato de LUMA le hará daño al pueblo de Puerto Rico y redundará en un auto en el servicio de energía eléctrica. Por ello, reclamó que el contrato se cancele.

PUBLICIDAD

“Este contrato a todas luces es un contrato que no beneficia al pueblo de Puerto Rico. No ha habido una discusión pública que haya defendido el contrato en ninguna de sus cláusulas. Es un contrato leonino, es un contrato que le va a aumentar la tarifa al pueblo de Puerto Rico, es un contrato que no garantiza los empleos, ni los derechos de los trabajadores ni su sistema de pensiones. Pero, más, sobre la capacidad que va a tener, la obligación que le van a acarear al pueblo de Puerto Rico con este contrato, al extremo que ya se está trabajando un préstamo de $894 millones del gobierno central a la AEE para financiar el contrato y eso demuestra claramente lo que nos va a costar este contrato al pueblo de Puerto Rico”, manifestó Figueroa Jaramillo.

En la reunión participarán el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero; el secretario de Vivienda, William Rodríguez; el director de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3), Manuel Laboy; el director de la Autoridad de la Alianza Público Privada, Fermín Fontanés, así como el secretario de Estado, Larry Seilhamer. Todos forman parte del Comité Timón creado mediante orden ejecutiva por Pierluisi para fiscalizar el contrato de LUMA. El mismo es presidido por Seilhamer.

Mientras entraban a La Fortaleza, el director de la AEE reiteró su postura de que está inconforme con el trato que LUMA Energy les ha dado a los empleados en este proceso de transición para hacerse cargo de las labores de transmisión y distribución de energía.

Inconforme el director de la AEE con el trato que reciben los empleados de parte de Luma

Se le cuestionó su LUMA ha mejorado en ese trato a los empleados, pero se limitó a indicar que “se están atendiendo esos temas”.