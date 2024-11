Curiosidades del escrutinio general

1

Las 60 mesas

En el Centro se establecieron 60 mesas con funcionarios de todos los partidos. Cuatro de estas mesas son de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA), 14 de votos añadidos a mano -electores que no aparecían activos, pero que emitieron su derecho al sufragio-, tres de conteo manual -aquella que evalúa y adjudica las papeletas que van a recuento- y hay una mesa que atiende las “controversias que no se pudieron resolver, tanto con los directores como con los supervisores de piso”. Todas las mesas están obligadas a tener la representación de los cinco partidos. De no haberla, se detienen los trabajos en esa mesa.