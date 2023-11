La secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruíz, alertó sobre un nuevo esquema de fraude a través de correos electrónicos que utilizan el nombre y emblema de la tienda online Amazon.

Según dijo la funcionaria a través de un comunicado de prensa, los correos electrónicos fraudulentos suelen icluir información sobre la alegada compra de una computadora e indican que el banco procesará el cobro. El mensaje también indica que si no hizo esa compra, tiene que comunicarse a un número telefónico (1-812-840-4808) para cancelar la orden.

Es precisamente esa llamada la que utilizan para pedir datos personales y defraudar a los consumidores.

“Este esquema está diseñado para alertar al consumidor sobre una compra que no hizo y forzarlo, por temor, a llamar para que entonces esos operadores pregunten información capciosa con la intención de que el consumidor provea datos personales, incluyendo números de seguro social y direcciones, al igual que información sobre tarjetas y bancos. Con esa data, los elementos criminales entonces inician sus delitos de robo de identidad y hasta uso ilegal de tarjetas y/o números de ruta de bancos”, añadió la funcionaria.

González Ruíz exhortó a los consumidores a revisar la aplicación oficial de Amazon para evaluar sus transacciones, al igual que la raíz del correo electrónico enviado, antes de responder al ‘email’.

“Si la transacción no la hizo, no responda al ‘email’, Si no está seguro, revise su aplicación de Amazon en su teléfono móvil o computadora. No llame al número que envían, pues además de tomar sus datos, estos pueden tener sistemas que rastrean llamadas”, aseguró la titular interina del DACO.

González Ruiz reiteró su llamado a todos los consumidores que han recibido este tipo de correo electrónico a comunicarse con la agencia a través las páginas oficiales en las redes sociales de Facebook y Twitter (DACO a tu favor), al igual que el portal del Departamento en la Internet www.daco.pr.gov.