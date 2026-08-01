Los productos, artículos y servicios de primera necesidad relacionados a la escasez de agua que se registra a causa de la sequía que afecta a Puerto Rico quedaron congelados desde la mañana de este sábado, cuando el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, emitió una orden a tales efectos.

Se trata de la Orden Administrativa 2026-006, la cual ordena la congelación de precios del agua y todo el equipo relacionado a su almacenamiento.

El funcionario informó, en comunicado de prensa, que la orden la emitió para seguir la directriz dada por la gobernadora Jenniffer González Colón en la tarde de ayer, viernes, cuando decretó, mediante orden ejecutiva, un estado de emergencia por la condición de sequía de los embalses.

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Los artículos de primera necesidad cubiertos por la orden del DACO son el agua potable y hielo, agua embotellada, cisternas de agua, equipos, piezas, servicios de modificacion, reparacion e instalación de cisternas, incluyendo motores bombas, válvulas, sensores, armaduras, tubos y presurizadores, entre otros.

Igualmente, están cubiertos los envases, tanques y recipientes para almacenamiento, acarreo y distribución de agua, servicios de acarreo, así como cualquier otro artículo o servicio necesario.

“La Orden establece que los comercios no podrán aumentar su margen de ganancias en relación a la venta de artículos y servicios. Esto significa que el margen de ganancia tiene que ser igual o menor al registrado antes de entrar en vigor esta Orden. También, la Orden requiere que si el negocio aumenta el precio de venta, tiene que notificarlo al DACO a través del correo electrónico secretario@daco.pr.gov. Por otra parte dejamos claro en la Orden que no se aceptará el acaparamiento ni prácticas abusivas de ninguna forma”, explicó el funcionario.

Las multas administrativas por violaciones a esta Orden podría llegar a $10,000.00 por infracción.

Para hacer cumplir con este Orden, Torres Montalvo informó que se activó la Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial con el propósito principal de proveer orientación a los comerciantes sobre todas las regulaciones impuestas.

De paso, informó que desde esta próxima semana personal especializado del DACO, incluyendo inspectores, visitará negocios y comercios para asegurar el fiel cumplimiento de la orden emitida.

Además, anunció que desde el martes comenzarán un operativo de escritorio dirigido a inspeccionar páginas de Internet de comercios relacionados con agua, al igual que la venta de estos productos y servicios a través de portales secundarios como Facebook Marketplace, entre otros.