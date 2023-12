El Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) emitió 11 infracciones contra comercios que no tenían bien rotulada la pirotecnia regulada que se vende en estas festividades navideñas.

Según precisó la secretaria interina de la agencia, Lisoannette González Ruiz, las infracciones fueron emitidas por incumplimiento con la rotulación adecuada de estos productos.

“La ley vigente del DACO y nuestros reglamentos establecen que todo comercio autorizado para vender este tipo de artículos tiene la obligación de colocar rótulos, detallando el riesgo que conlleva el uso de esta modalidad de pirotecnia. Aunque en Puerto Rico es permitido el uso de la pirotecnia regulada en dos fechas específicas como lo son; la celebración del 4 de julio y la despedida de año, la misma continúa representando un riesgo para el consumidor si no es utilizada de manera correcta o no se siguen las instrucciones impartidas para su uso. La rotulación debe incluir ese tipo de detalle, al igual que toda la información correspondiente al producto, incluso debe hacer la advertencia de que el mismo no puede ser manejado por menores de edad”, indicó la funcionaria.

Según continuó diciendo, la rotulación de estos productos debe tener un mínimo de pulgadas 8.5 x 11 - tamaño carta, y deben estar ubicados de manera visible al consumidor en el área de venta de estos productos con entre 4 a 7 pies de altura desde el suelo.

Los comercios a los que se dieron infracciones no fueron identificados.

Cualquier consumidor que así lo entienda, puede reportar, de forma confidencial, situaciones durante el proceso de compras accediendo al portal www.daco.pr.gov o llamando al 787-722-7555. También, mediante el correo electrónico habilitado para esos fines: anunciosengañosos@daco.pr.gov, o reportar en el buzón de entrada en la página de la agencia en la red social de Facebook o X (antes conocida como Twitter) bajo: DACO A TU FAVOR.