La falta de información precisa, como la ausencia del precio final del vehículo, la información incompleta sobre millas por galón (MPG) y la falta de licencias vigentes de mecánicos en los talleres de servicio, provocaron una zafra de multas en varios concesionarios alrededor de la Isla por parte del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

La agencia realizó un masivo operativo en decenas de establecimientos, según informó, emitiendo unas 500 multas.

“Este fue un operativo abarcador y efectivo. Estuvimos en todas las regiones de Puerto Rico y encontramos mucho cumplimiento, pero también identificamos áreas que requieren corrección inmediata. El DACO está activo, está en la calle y seguirá velando por los derechos de los consumidores. Queremos que cada ciudadano conozca sus derechos, los exija y sepa que esta agencia está aquí para servirle”, expresó por escrito la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo.

PUBLICIDAD

Operativo DACO ( Suministrada )

Durante el recorrido se impactaron concesionarios en las regiones de San Juan, Caguas, Ponce, Mayagüez y Arecibo.

“En cada región se realizaron visitas presenciales y evaluaciones a la publicidad digital y tradicional de los concesionarios, identificándose incumplimientos principalmente relacionados con la ausencia del precio final del vehículo, la información incompleta sobre millas por galón (MPG) y la falta de licencias vigentes de mecánicos en los talleres de servicio”, añade la agencia.

También se detectaron violaciones en las boletas de trabajo o “work orders” por no incluir el nombre completo del mecánico automotriz y su número de licencia, conforme a lo que dispone el Reglamento de Talleres de Reparación de Vehículos de Motor del DACO.

En total, el operativo incluyó 441 visitas presenciales a concesionarios y resultó en la emisión de 495 Avisos de Infracción, producto de dos vertientes de fiscalización.

Por un lado, las multas impuestas tras las visitas físicas a los concesionarios, en las que se verificó el cumplimiento con los reglamentos sobre precios visibles, licencias y boletas de trabajo; y por otro, las multas derivadas de los operativos de escritorio, en los que el DACO evaluó la publicidad difundida por los concesionarios en redes sociales, medios digitales y anuncios en prensa escrita.

Estas últimas se concentraron principalmente en anuncios engañosos, por ejemplo, aquellos que no incluían el precio final del vehículo o que promovían mensualidades que no reflejaban las condiciones reales del financiamiento

Resultados regionales

• San Juan: 179 visitas presenciales y 314 Avisos de Infracción, principalmente por ausencia del precio final, falta de información sobre millas por galón (MPG) y licencias vencidas de mecánicos.

PUBLICIDAD

• Caguas: 55 visitas y 29 Avisos de Infracción por falta de precios visibles y ausencia de licencias de proveedores de servicio.

• Ponce: 54 visitas y 47 Avisos de Infracción, mayormente por no exhibir precios finales y licencias no vigentes.

• Mayagüez: 95 visitas y 36 Avisos de Infracción, principalmente por falta de precios visibles y documentación incompleta.

• Arecibo: 58 visitas y 69 Avisos de Infracción, por incumplimientos en la divulgación del precio final y la información sobre millas por galón.

Operativo DACO ( Suministrada )

La secretaria del DACO destacó que los operativos no solo buscan imponer sanciones, sino fortalecer la orientación al consumidor y promover el cumplimiento voluntario entre los comerciantes.

“Los vehículos de motor continúan representando la queja número uno en el DACO. Con este tipo de operativos buscamos garantizar el cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias, pero sobre todo, educar al consumidor. Lo más importante para mí es que cada ciudadano conozca y exija sus derechos, y que sepa que en el DACO estamos aquí para servirle”, manifestó Rodríguez Erazo.

La agencia exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados y denunciar cualquier irregularidad en los precios a través de los canales oficiales de la agencia. Para más información, puede acceder a www.daco.pr.gov o comunicarse a través de confidencia@daco.pr.gov