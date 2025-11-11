Con el propósito de orientar y proteger al consumidor puertorriqueño durante la temporada navideña, la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) anunciaron el lanzamiento de la campaña educativa “¡No te dejes envolver!”.

Se trata de una iniciativa que busca alertar sobre las diferentes modalidades de fraude financiero, promover el uso responsable del crédito y reforzar el conocimiento sobre los derechos del consumidor en una época de abundantes ofertas y promociones.

Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la ABPR ( Xavier Araújo )

La licenciada Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la ABPR, expresó que “esta campaña tiene como objetivo principal brindar a los consumidores herramientas prácticas para tomar decisiones informadas y seguras al momento de realizar sus compras”.

La campaña ofrecerá información, a través de mensajes educativos en plataformas digitales, sobre medidas de prevención contra el fraude al momento de comprar o utilizar medios de pago. ( Suministrada )

“En la Asociación de Bancos de Puerto Rico continuamos con nuestro compromiso de orientar a los consumidores sobre cómo identificar y evitar fraudes financieros. Cada año las estafas se vuelven más sofisticadas. Nuestro objetivo es que las personas puedan ejercer cautela y hacer sus compras con tranquilidad y seguridad, tomando decisiones informadas y evitando caer en engaños”, añadió.

La secretaria del DACO, la licenciada Valerie Rodríguez Erazo, por su parte, destacó que “la protección del consumidor comienza con la educación. Por eso, en el DACO unimos esfuerzos con la Asociación de Bancos para orientar al pueblo en esta época en que todos queremos comprar, regalar y celebrar”. “Queremos que cada familia disfrute las Navidades con tranquilidad, sabiendo que puede hacer sus compras con seguridad, sin miedo a engaños. Nuestra meta es prevenir, no solo intervenir después del daño”, reiteró la secretaria.

Valerie Rodríguez, secretaria del DACO ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

A través de mensajes educativos en plataformas digitales, la campaña “¡No te dejes envolver!” ofrece información sobre medidas de prevención contra el fraude al momento de comprar o utilizar medios de pago; la importancia de organizarse financieramente en esta época de alto consumo, los derechos del consumidor y las prácticas comerciales justas.

Entre las principales recomendaciones que la iniciativa promueve, se incluyen:

Derechos y prácticas comerciales

Antes de comprar, compara precios, lee la letra pequeña y revisa las políticas de devolución de la tienda.

Exige siempre tu recibo de compra; es tu evidencia principal ante defectos o reclamaciones.

Si anuncian una oferta, tienen que tener el producto. Si no está disponible, tienes derecho a un artículo igual o mejor al mismo precio anunciado o a un “rain check” para adquirirlo tan pronto repongan el artículo.

Los precios deben estar claramente visibles, sin cargos ocultos.

Las políticas de devolución deben exhibirse en un lugar accesible y no pueden modificarse después de la compra.

Asegúrate de que la información sobre el producto o servicio -como precio, garantía, funcionamiento y mantenimiento- sea clara y completa.

Verifica que los anuncios sean ciertos y no induzcan a error. Según el Reglamento de Anuncios Engañosos del DACO, todo comerciante debe ofrecer información que no confunda ni engañe al consumidor.

Métodos de pago y seguridad

Los comercios deben aceptar al menos dos métodos de pago (efectivo y tarjeta o digital).

Verifica siempre que las páginas web en las que compras sean seguras. Deben comenzar con https:// y tener el ícono de candado.

Antes de realizar compras en línea, especialmente en días como el Cyber Monday, asegúrate de que la tienda sea real y confiable.

, asegúrate de que la tienda sea real y confiable. Evita proporcionar información bancaria o personal a través de enlaces o mensajes que no provengan de canales oficiales.

Planificación y consumo responsable

Establece un presupuesto para regalos y determina de antemano cómo distribuir tus gastos para comprar con organización y tranquilidad.

Haz una lista de las personas a quienes deseas regalar, asigna una cantidad para cada una y procura mantener ese plan para disfrutar tus compras sin contratiempos.

Planifica tus compras con tiempo y utiliza tu crédito de manera responsable para regalarte tranquilidad.

Evita dejar compras para el último momento; comprar con calma te permite comparar precios y escoger comercios confiables.

Revisa tus estados de cuenta y movimientos bancarios con regularidad para detectar cualquier transacción no autorizada.

A través de esta alianza, la ABPR y el DACO buscan continuar educando y acompañando al consumidor puertorriqueño para que conozca sus derechos, haga compras seguras y tome decisiones financieras responsables. Si crees que fuiste víctima de fraude, comunícate de inmediato con tu institución financiera y notifícalo. Para reportar de manera confidencial alguna irregularidad o posible violación a las leyes y reglamentos de protección al consumidor, puedes escribir a confidencia@daco.pr.gov