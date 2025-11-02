La Policía de Puerto Rico investiga un presunto caso de fraude en San Juan, luego de que un hombre denunciara haber sido estafado tras contratar a un individuo para realizar trabajos en su residencia.

Según alegó el querellante, contrató a José Camacho y le entregó un total de $18,000 para la instalación de puertas, ventanas, la puerta de garaje y puertas de closet en su hogar, ubicado en la urbanización La Cumbre.

No obstante, el denunciante indicó que Camacho no ha completado ni la mitad del trabajo acordado y dejó de responder a sus llamadas, lo que lo llevó a sentirse timado y estafado.

Relacionadas Investigan robo en subestación de LUMA Energy en Humacao

El caso fue inicialmente investigado por el agente Ferdinand Lago, del Precinto de Caimito, quien refirió la denuncia a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúe con la pesquisa.