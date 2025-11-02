Hombre denuncia estafa tras pagar $18,000 por remodelación incompleta en San Juan
Pagó a un contratista que alega, nunca terminó el trabajo.
PUBLICIDAD
La Policía de Puerto Rico investiga un presunto caso de fraude en San Juan, luego de que un hombre denunciara haber sido estafado tras contratar a un individuo para realizar trabajos en su residencia.
Según alegó el querellante, contrató a José Camacho y le entregó un total de $18,000 para la instalación de puertas, ventanas, la puerta de garaje y puertas de closet en su hogar, ubicado en la urbanización La Cumbre.
No obstante, el denunciante indicó que Camacho no ha completado ni la mitad del trabajo acordado y dejó de responder a sus llamadas, lo que lo llevó a sentirse timado y estafado.
Relacionadas
El caso fue inicialmente investigado por el agente Ferdinand Lago, del Precinto de Caimito, quien refirió la denuncia a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúe con la pesquisa.