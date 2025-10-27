Una mujer de Indiana radicó ayer, domingo, una querella tras ser estafada por la cantidad de $318,000 tras ser engañada con un perfil falso en una aplicación para citas desde agosto de 2023 al presente.

La querellante, quien es residente en Carolina, denunció que a través de la aplicación de citas para adultos llamada “OurTime” conoció a una joven que utilizó la imagen de la licenciada Alexandra Lúgaro para su perfil a quien estuvo enviándo dinero por diferentes razones.

La impostora le dijo que vivía en Michigan y cuando ella viajó al estado para conocerla, se excusó alegando que tuvo que salir del país por negocios y que regresaría en una semana.

PUBLICIDAD

Luego, le pidió ayuda para regresar y con sus tarjetas de crédito y tarjetas de regalos logró enviarle $57,000.

Posteriormente, pidió prestada la suma de $241,000 para un supuesto pago de contribución sobre ingresos, pero no se los devolvió.

El miércoles de la semana pasada, con la excusa de que reservaría un viaje para ambas le dio los últimos $20,000, de acuerdo con la querella policíaca.

La pesquisa se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.