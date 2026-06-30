Por vender vehículos sin su precio visible y por contar con mecánicos con licencias vencidas, cuatro concesionarios de autos de la zona metropolitana recibieron este martes multas de parte del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Las infracciones se dieron durante un operativo que continuará mañana, miércoles, en concesionarios de otras regiones de la Isla, explicó el secretario Hiram Torres Montalvo.

Este martes, los inspectores del DACO visitaron unos 12 “dealers” de autos.

El funcionario detalló que las siete multas impartidas a los cuatro concesionarios detectados por alguna violación todavía no tienen fijada la cuantía que deberán pagar, ya que se analizará si tienen señalamientos parecidos en otros operativos o ya se les habían concedido multas similares en el pasado. Pero, adelantó que el tipo de multa concedida podría ser de hasta $10,000 cada una.

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Según informó DACO, los multados fueron en San Juan, Triangle Toyota, con dos infracciones por mecánico con licencia vencida; y Genesis por una infracción por no tener la licencia visible; Ebenezer Auto de Bayamón con dos infracciones de vehículos sin precio; y Pita Auto Sales, en Carolina, con dos infracciones por rotulación.

Torres Montalvo explicó que en el operativo “estuvimos verificando lo que es la rotulación, me refiero a los precios de los vehículos de motor, tengan la boleta del Departamento de Hacienda con el precio sugerido, así como los arbitrios que pagó ese vehículo de importación al llegar a la Isla. También verificamos lo que es el área de garantía, precios y servicios, para verificar que tengan las políticas de devolución, métodos de pago, la rotulación que exige el DACO contra prácticas de anuncios engañosos y también fuimos a verificar las licencias de los técnicos automotrices que estaban trabajando en los diferentes talleres de garantía para verificar que esas licencias estuvieran al día”.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montaldo, estuvo presente en los concesionarios de vehículos de motor en la avenida Kennedy durante el operativo realizado este martes. ( Suministrada )

Además, los inspectores del DACO orientaron sobre una orden emitida recientemente en la que se les permite a los concesionarios sustituir la copia impresa del reglamento de garantía de vehículos de motor por un código QR en el que el consumidor puede acceder de manera electrónica a la información.

En este operativo, el DACO no verificó asuntos relacionados a quejas de consumidores por no cumplir con las garantías de los vehículos, anuncios engañosos en esta venta de vehículos u alguna otra incidencia.

Torres Montalvo explicó que estas quejas se reciben en el DACO y se investigan directamente contra el concesionario señalado.