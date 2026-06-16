El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lcdo. Hiram Torres Montalvo, anunció el inicio del operativo especial “Denúncialo con DACO”, una iniciativa de fiscalización dirigida a inspeccionar comercios en toda la Isla para garantizar que no se estén manipulando los precios de venta de cisternas, equipos relacionados y servicios de acarreo de agua, en violación a la Orden Administrativa 2026-003 emitida como parte de la emergencia provocada por la avería del Superacueducto del Norte.

Según informó el titular de DACO, la agencia ha recibido información que apunta a posibles aumentos injustiﬁcados en el precio de tanques para almacenamiento de agua, motores, equipos complementarios y servicios de llenado mediante camiones cisterna, productos y servicios cuya venta está cobijada por la congelación de precios decretada el pasado 11 de junio.

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“Cónsono con la situación de emergencia asociada a las averías en el Superacueducto del Norte, ﬁrmamos la Orden Administrativa 2026-003 para congelar los precios de productos esenciales relacionados con esta contingencia, incluyendo agua embotellada, hielo, cisternas y equipos necesarios para su operación. Sin embargo, en las pasadas horas hemos recibido información que apunta a que algunos comercios han aumentado los precios de estos productos y servicios, contrario a lo dispuesto en la Orden”, expresó Torres Montalvo.

El Secretario reveló que la agencia ya investiga varios casos en los que tanques de almacenamiento de 200 galones están siendo ofrecidos a precios cercanos a los $400, cuando al momento de entrar en vigor la Orden Administrativa su valor ﬂuctuaba aproximadamente entre $175 y $240.

“Ante esta situación hemos iniciado un operativo agresivo dirigido a identiﬁcar aquellos comercios que han intentado tomar ventaja de una emergencia que impacta directamente a miles de familias puertorriqueñas. No permitiremos prácticas abusivas ni aumentos injustiﬁcados en productos esenciales para enfrentar esta crisis”, sostuvo.

Torres Montalvo explicó que el operativo se desarrollará en dos fases. La primera consiste en una ﬁscalización digital de plataformas de venta y portales secundarios como Facebook Marketplace, Clasiﬁcados Online y otras páginas utilizadas para comercializar estos productos. Desde hoy, inspectores de todas las regiones de DACO comenzaron la evaluación y monitoreo de estas plataformas.

La segunda fase contempla inspecciones presenciales a comercios alrededor de toda la Isla, con el propósito de veriﬁcar el cumplimiento de la Orden Administrativa 2026-003 y recopilar evidencia de posibles violaciones.

El titular de DACO exhortó a los consumidores que identiﬁquen aumentos en los precios de cisternas, motores, bombas, equipos relacionados o servicios de acarreo de agua, a presentar sus querellas y evidencia a través de la página oﬁcial de la agencia, así como mediante las redes sociales oﬁciales de DACO.