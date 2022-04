La División de Litigio del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) radicó 36 “peticiones de hacer cumplir orden” contra negocios ante el Tribunal de Primera Instancia por presunto incumplimiento con sus consumidores.

Los comercios de mayor incumplimiento durante el mes de marzo fueron de vehículos de motor, servicios de construcción y placas solares. Los demandados, sumas adeudadas, acciones radicadas, y las causas están desglosados en el “listado de comercios incumplidores” correspondiente a marzo, que el DACO publicó hoy.

Listado de comercios incumplidores. ( Suministrada )

“La estrategia de divulgación que adoptamos hace ya 10 meses, ha sido efectiva. Se está dando una mejor disposición a cumplir con las determinaciones finales y firmes que reconocen algún remedio a favor de los consumidores, lo cual es nuestro objetivo principal”, aseveró Edan Rivera Rodríguez, secretario del DACO.

El listado de marzo suma alrededor de $200,000 en remedios a nombre de los consumidores. A nivel individual, la cuantía más alta que se reclama es de $35,000 y corresponde a una compraventa de vehículo de motor, categoría que, para este mes, representa casi la tercera parte de las reclamaciones presentadas por el DACO ante el Tribunal de Primera Instancia.

En la categoría de vehículos de motor, los “comercios incumplidores” de marzo fueron Flash Auto Imports; JL Auto Group LLC H/N/C Caguax Auto Sales # 2; CPO Auto, Inc.; Auto Loi LLC H/N/C Hyundai de Bayamón; AFG Auto LLC H/N/C Hyunday de Cayey; One Way Motors, Corp.; Mocar Sales, Corp.; Víctor Pérez Zapata & Popular Auto, LLC; Gretchelle Dilan Pérez; y Núñez Otero Croup, Corp.

Al igual que en meses previos, los servicios de construcción también destacan entre los “comercios incumplidores”. En este rubro, los montos más altos los adeudan JNA General Contractors, Inc. ($15,800.00); y Techos y Mas, Inc. ($16,220.00).

Otra categoría que destaca es la “Obras y servicios”, principalmente, proveedores de servicios de placas solares que incluyen a las empresas World Solar Pro; Maximo Solar y Windmar P.V. Energy, Inc.

Por otra parte, el secretario informó que, para el mes de marzo, el foro adjudicativo “rompió récord” en el número de querellas resueltas, así como en lo que respecta a la compensación económica concedida a aquellos consumidores que obtuvieron resoluciones decretando remedios a su favor.

El funcionario indicó que, en marzo, surgieron 688 resoluciones finales y $1,200,174 en remedios a los consumidores. En total, la agencia ha emitido un total de 5,059 resoluciones administrativas y adjudicado $9,475.455.69 a favor de los consumidores desde junio de 2021 tras decretarse un “estado de emergencia” para poner al día al foro adjudicativo.

“La agencia está emitiendo un gran volumen de resoluciones. No obstante, lo cierto es que mientras más activos nos ven en la calle, más querellas se radican y ello representa un verdadero reto”, admitió.