Como parte de las inspecciones y operativos que se realizaron antes, durante y después del paso cercano de la tormenta tropical Ernesto por nuestra zona, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitió hoy una advertencia a todos los comercios de la isla para que cumplan con la obligación de ofrecer dos alternativas de pago a sus clientes, tal como lo establece la Ley 42-2015 y su Reglamento Conjunto 8851.

Esta advertencia, encabezada por el secretario interino, el licenciado Francisco González de la Matta, subraya la importancia de que los consumidores puedan elegir entre diferentes métodos de pago al momento de realizar sus compras.

“La ley exige que uno de estos métodos de pago sea mediante tarjeta de crédito o débito y aclara que la opción de pago a través de ATH Móvil no reemplaza la obligación de ofrecer una tarjeta de crédito o débito. Esta disposición es especialmente relevante en un contexto donde cada vez más consumidores prefieren pagos electrónicos por su conveniencia y seguridad”, puntualizó González de la Matta.

El incumplimiento de esta ley, sostuvo el funcionario, podría resultar en serias consecuencias para los comerciantes. “Aquellos que no cumplan con las disposiciones podrían enfrentar multas que van entre los $1,000 y los $5,000, a menos que puedan demostrar una causa razonable para no ofrecer las alternativas de pago. Entre las causas aceptadas se encuentran fallas en el servicio eléctrico, problemas en las telecomunicaciones, equipo dañado o hurtado y otros eventos de fuerza mayor”, dijo sobre el particular.

El reglamento es aplicable a todos los establecimientos comerciales con un volumen de ventas de al menos $50,000 anuales y a cualquier persona que preste servicios con licencia o autorización legal en Puerto Rico.

“El objetivo de DACO con esta medida es proteger los derechos de los consumidores y asegurar que todos los comercios de Puerto Rico operen bajo las normativas vigentes, garantizando un acceso justo y equitativo a diversos métodos de pago”, explicó.

Durante el evento atmosférico de la pasada semana, DACO recibió algunas confidencias relacionadas a este tema.

González de la Matta invitó a los consumidores a estar atentos y a reportar cualquier irregularidad en el cumplimiento de esta ley. Para eso, pueden comunicarse con DACO al 787-722-7555, extensión 14049, o enviar un correo electrónico a mangeles@daco.pr.gov. También pueden presentar una confidencia mediante la página web www.daco.pr.gov.