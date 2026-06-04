En busca de verificar la disponibilidad, rotulación y cumplimiento de las leyes, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) inició este jueves un operativo dirigido a comercios que venden productos esenciales de preparación para emergencias.

Inspectores y el secretario del DACO se movilizaron desde tempranas horas del día a supermercados y ferreterías. Allí, verificaron todo lo concerniente a productos como el agua potable, alimentos no perecederos, baterías, linternas, generadores eléctricos, gas propano, neveras portátiles, materiales de construcción, así como artículos de primeros auxilios y de limpieza y desinfección.

A media mañana todavía no se había oficializado un informe que detallara cuántos avisos de infracción se han emitido contra los comercios.

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El impacto ocurre ante el inicio de la temporada de huracanes 2026, que se ha proyectado que no sea una muy activa.

La meta con este operativo es fiscalización y monitorear a más de 400 establecimientos comerciales alrededor de toda la Isla desde este jueves hasta el próximo sábado, 6 de junio, precisó el secretario del DACO, Hiram J. Torres Montalvo.

Detalló que en este proceso participará personal de las cinco regiones del DACO con el propósito de verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la agencia, así como monitorear la disponibilidad, rotulación y comportamiento de precios de productos esenciales para la preparación de emergencias.

Además de supermercados y ferreterías, los inspectores visitarán farmacias, tiendas por departamento, gasolineras, establecimientos especializados en artículos de emergencia y otros comercios relacionados con la venta de productos de preparación para la temporada de huracanes.

“El propósito de este operativo es mantener una vigilancia activa en todo Puerto Rico para garantizar que los consumidores tengan acceso a información clara y precisa sobre los productos que necesitan para prepararse ante cualquier emergencia. Nuestro enfoque es preventivo y busca promover prácticas comerciales responsables que protejan a las familias puertorriqueñas”, expresó el secretario.

El funcionario destacó que, aunque actualmente no existe una Orden de Congelación de Precios vigente, la agencia continuará monitoreando de cerca el comportamiento del mercado para identificar cualquier situación que pueda afectar adversamente a los consumidores durante esta temporada.

Torres Montalvo indicó, además, que los equipos de fiscalización documentarán hallazgos, orientarán a comerciantes sobre sus responsabilidades y atenderán cualquier situación que requiera intervención inmediata de la agencia.

“Queremos enviar un mensaje claro tanto a los consumidores como a los comerciantes: el DACO está en la calle, fiscalizando y orientando. Nuestro compromiso es garantizar mercados transparentes, proteger los derechos de los consumidores y velar porque los comercios operen conforme a la ley”, manifestó.