El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo hoy que el gobernador Pedro Pierluisi no puede actuar sobre el presupuesto hasta que las Cámaras Legislativas no lo envíen a La Fortaleza.

“Él tiene razón, no lo puede firmar porque no se lo hemos enviado. Hasta que no se lo envíe no lo puede firmar ni vetar, no puede actuar”, sostuvo Dalmau Santiago al reaccionar a las expresiones que hizo hoy Pierluisi, quien dijo que no firmará el presupuesto tal y como fue aprobado por la Asamblea Legislativa y que le haría llegar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sus objecciones a la pieza legislativa.

Dalmau, por su parte, dijo a preguntas de periodistas en el Capitolio, que la JSF estableció un calendario para la aprobación de la Resolución Concurrente de la Cámara 144, que contiene el presupuesto del gobierno con cargo al Fondo General para el año fiscal 2021-2022, y plazo que vence mañana viernes 25 de junio.

“Estamos esperando a que ellos (la JSF) actúen sobre la medida (que aprobaron ambos cuerpos legislativos con enmiendas este martes en la noche)”, sostuvo Dalmau.

El Presidente del Senado dijo que una vez la Junta se exprese sobre la versión aprobada en ambas cámaras, técnicamente, la Legislatura tiene hasta el 30 de junio, fecha en que expira la sesión ordinaria, para negociar cambios con el ente federal.

La Resolución de la Cámara 144 se aprobó este martes en comité de conferencia de Cámara y Senado y la última versión está en manos de la JSF para darle o no el visto bueno. Luego de ser avalada por la Junta, la resolución conjunta tiene que ser firmada por los presidentes de ambos cuerpos legislativos, de manera que pase al despacho del Gobernador.

En los cuerpos legislativos había un tranque con el lenguaje restrictivo que obligaría al Ejecutivo a acudir a la Legislatura para modificar o reprogramar asignaciones presupuestarias y para acceder a fondos en declaraciones de emergencia. Las enmiendas buscan frenar reasignaciones de una agencia a otra, como la que hizo el Gobernador para asignar fondos para el referéndum de los llamados cabilderos de la estadidad.

“Hemos hecho un esfuerzo enorme en el Senado de Puerto Rico para trabajar un presupuesto que cuente con la participación de los demás partidos, que cuente con la aprobación de la Cámara de Representantes, que cuente con el visto bueno del gobernador para que lo pueda firmar y que la Junta de Control Fiscal pueda certificar el primer presupuesto (que no sea su versión) en los pasados cuatro o cinco años”, dijo Dalmau el pasado martes en la noche antes de que la medida se llevara a votación.