El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, anunció hoy que pospuso de forma indefinida la convocatoria a la Junta de Gobierno de la colectividad luego que la Cámara de Representantes no atendiera en esta sesión ordinaria el Proyecto del Senado 909 de enmiendas al Código Electoral.

La cancelación de la reunión deja en suspenso la propuesta del también presidente del Senado de convocar al electorado popular a una elección el próximo 14 de agosto en la que escogerían entre las alternativas de un Estado Libre Asociado (ELA) mejorado o la libre asociación, además de elegir por voto directo a los miembros de la Junta de Gobierno.

Un incómodo Dalmau Santiago reveló esta tarde que el tema ha desatado controversia dentro de la colectividad, mientras que su propuesta no ha sido “escuchada”.

El líder de los populares rechazó haber cancelado el cónclave en represalias a la decisión del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, de no considerar el Proyecto del Senado 909. Sin embargo, dijo que el no aprobar el proyecto de ley provocará un mayor cierre de Juntas de Inscripción Permanente (JIP) y sostuvo que el componente electoral del PPD no estaría listo para llevar a cabo la elección que propuso para el 14 de agosto. En una resolución, el dirigente popular propondría a la Junta aplazar la votación para el 28 de agosto.

“La Cámara de Representantes no atendió la medida que enmienda el Código Electoral y las enmiendas venían a complementar los cambios que por mandato de ley y por mandato de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiene que hacer la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Al la Cámara no considerarlo, eso causa que se continúe el cierre de las Juntas de Inscripción Permanente, que hasta el día de hoy han cerrado 11 y de aquí al primero de agosto van a cerrar otras 53. Eso crea una inestabilidad en los funcionarios de la CEE, que son funcionarios también del PPD. Ese escenario nos coloca a nosotros en una situación difícil para los preparativos para llevar a cabo un evento electoral”, dijo Dalmau Santiago en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

“Principalmente, por esa razón y por otras, por ejemplo hay miembros de la Junta de Gobierno del PPD que me han solicitado privada y públicamente que posponga la reunión para una fecha posterior. Le estoy dando instrucciones al secretario general que cancele la junta de mañana”, añadió.

Indicó que la reunión “se hace académica, porque era para discutir mi propuesta sobre la votación de los miembros de la Junta y sobre la votación en torno al estatus”.

“Ha habido mucha controversia, ha habido mucha discusión, pero no han escuchado mi propuesta. Se han tejido historias, se han hecho propuestas de cambio de status, se ha pedido posposición de fechas, que si es muy temprano, que si no están listos, pues recogiendo la preocupación de que no tenemos el componente electoral esta inestabilidad que pueda decirse que van a estar listos para el 14 de agosto y a la misma vez, las peticiones que me hacen de más tiempo, estoy cancelando la junta de mañana y posponiendo esto para una fecha posterior”, sostuvo el líder del PPD.

“Mi propuesta era mover la fecha (de la elección) dos semanas más tarde. Esa es mi propuesta, la tengo por escrito”, indicó Dalmau Santiago.

Dijo que lo que propone es que reafirme la propuesta de desarrollo del ELA, aprobada por unanimidad en la asamblea del PPD en octubre de 2020 y que se rechace categóricamente el proyecto de Steny Hoyer, Jenniffer González y Nydia Velázquez, que es la libre asociación, sin ciudadanía americana y con la pérdida de fondos federales en 10 años”. Añadió que envió su propuesta a los miembros de la Junta para que la evalúen “y podamos comentarla y discutirla”.

Sobre la propuesta que sometió a la Junta de Gobierno el exsenador Antonio Fas Alzamora de un pacto de asociación no colonial y no territorial, basado en resoluciones y programas del PPD en los últimos 40 años, Dalmau Santiago dijo que podría ser evaluada “cuando se logre algún tiipo de negociación” con Estados Unidos.

“En este momento yo estoy proponiendo que los populares escojan entre la propuesta de ELA desarrollado y aprobado por unanimidad por todos los populares en octubre de 2020 y rechazar la libre asociación sin ciudadanía americana por nacimiento y sin fondos federales porque se pierden en 10 anos… pero se adelantaron a discutir públicamente el estatus sin haber escuchado mi propuesta”, expresó.

Dijo que “dentro del PPD hay personas que proponen un pacto, hay personas que proponen el voto presidencial, hay personas que propone el territorio incorporado y hay personas que hablan de la libre asociación. Siempre están estas vertientes dentro del partido, pero lo que yo estoy proponiendo es la que aprobó el partido en su asamblea y la Junta de Gobierno por unanimidad”.

Dijo que la propuesta de Fas Alzamora, “que es un pacto de asociación, iría después que los populares se expresen en torno a la ruta a seguir”.

Reconoció que el PPD tiene “divisiones en algunos temas”, pero reclamó que la colectividad sigue “militante”.

“Podemos ver algunas discrepancias en el liderato, por eso es que yo pido que sean los populares los que nos den las instrucciones, los populares que no pueden venir a Puerta de Tierra a tomar decisiones, los que no tienen una posición dentro de la colectividad, pero son los que mandan el día de escoger las candidaturas”, dijo Dalmau Santiago.