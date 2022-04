Ante los reclamos que han surgido de mujeres populares para que cite una reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) para dilucidar la “crisis” que ha desatado dentro de la colectividad por el proyecto senatorial que busca restringir el derecho al aborto, el presidente de la Pava, José Luis Dalmau, informó este martes que la reunión ocurriría luego de Semana Santa.

Al hacer las expresiones en una emisora radial (Radio Isla 1320), el también presidente del Senado rechaza realizar un conclave de emergencia, como lo reclamo la vicepresidenta del PPD y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado.

“Como parte de la reunión ordinaria que va a tener la Junta de Gobierno se atienden otros asuntos y cualquier compañero que pertenezca a la Junta puede traer ese asunto a discusión de la Junta de Gobierno”, fue lo que dijo.

PUBLICIDAD

Explicó que en esa reunión de abril de la Junta se tendría que evaluar cuándo se realizaría la Asamblea de Reglamento del PPD y otros aspectos relacionados a la reoganización de la Pava.

De paso, alegó que la alcaldesa de Morovis no le contesta las llamadas y dio a entender que supuestamente no participa de la reorganización del PPD.

“Yo la invito como siempre, a participar de la organización del partido que estamos haciendo. Fíjate, tenemos municipio que no prevalecimos y tenemos delegado presidencial, estamos trabajando una reforma electoral, estamos trabajando una redistribución electoral. Y para la tranquilidad de los populares en Puerto Rico, que yo he visitado durante los pasados meses en distintas actividades, por ejemplo, este fin de semana estuve en Las Piedras, con los populares de Las Piedras; estuve con los populares de Ponce, estuve con los servidores públicos; he estado en Aguada, he estado en Arecibo y estaba en múltiples municipios visitando a los populares”, expresó.

Dalmau ha estado en medio de una tormenta por unas expresiones realizadas el pasado viernes, en las que tipificó el aborto como un asesinato.

Las declaraciones las hizo en una conferencia de prensa realizada en la sede del partido, lo que no agradó a las mujeres populares y a algunos legisladores electos.

Ayer, lunes, salió a relucir que una asesora del Senado, Ivonne Lozada Rosa, fue despedida, lo que provocó mayor malestar entre las mujeres populares.

La perjudicada alegó que fue por expresarse en contra del proyecto del aborto.

Me acaban de despedir como Asesora del Presidente del Senado por ejercer mi derecho de expresión. Bastante elegante fui en mis expresiones a favor del derecho de la mujer a decidir. pic.twitter.com/Il5oM23xac — Ivonne Lozada (@ilozr) April 4, 2022

Pero, Dalmau informó que la salida se debió a que realiza una reestructuración de su oficina, la cual comenzó el pasado 31 de marzo. Alegó que ahora tiene un nuevo director y que han ocurrido ciertos cambios.

PUBLICIDAD

“Fue una decisión administrativa. La licenciada forma parte de un equipo de asesores de confianza. Yo estoy reestructurando tanto mi oficina, como la oficina de asesores, y pues, se determinó, este, no contar más como con su trabajo de asesoría”, señaló.

Rechazó con un “esa no fue la razón” el que Lozada Rosa haya sido despedida por repudiar la medida del aborto.

“Las razones fueron otros”, alegó, sin dar detalles.

Dijo, sin embargo, que “respeta” que la ahora exasesora del Senado haya “ido a la calle” a hacer una denuncia en su contra.