El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo hoy que no ha recibido acercamientos del gobernador Pedro Pierluisi ni de ningún funcionario de La Fortaleza en torno al nombramiento de la nominada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos.

“Nadie me ha llamado de Fortaleza ni de algún otro sitio para decirme que vote a favor o en contra de esa nominada. A mí ni a favor ni en contra nadie me ha hecho el acercamiento o cabildeo para favorecer o rechazar ese nombramiento”, indicó Dalmau Santiago, quien también preside la Comisión de Nombramientos del Senado.

El líder legislativo dijo que el informe de la Comisión sobre la nominada todavía no está listo. No precisó cuándo el informe sería presentado a los miembros de la Comisión de Nombramientos ni sería favorable o negativo para Aponte Santos, quien esta semana no pudo contestar muchas de las preguntas de las senadoras y senadores en la vista de confirmación y no pudo articular un plan completo para atajar el rezago académico que tienen los estudiantes del sistema público de enseñanza por la pandemia.

¿Es un nombramiento que está en la cuerda floja?, preguntó Primera Hora.

“Están bien divididos (los votos) en el Senado”, sostuvo Dalmau Santiago y agregó que Aponte Santos también tiene alcaldes a favor y en contra.

El Presidente del Senado tampoco dijo cuándo sería evaluado el nombramiento del Secretario de Salud, Carlos Mellado.

“El nombramiento del Secretario de Salud va a formar parte de la evaluación de todos los nominados. Estamos en una crisis con el COVID y él tiene que ejecutar. Estar o no teniendo el consentimiento del Senado no le limita sus labores como Secretario porque fue nombrado en receso. Puede ejecutar. ¿Vamos a evaluarlo a ver cómo ejecuta o le doy de antemano un cheque en blanco y si ejecuta mal tenemos que dejarlo?”, cuestionó Dalmau Santiago.

“Creo que en lo de las vacunas él ha sido bastante dinámico, en esto de la salud ha sido expresivo y responsivo con el pueblo. Ha sido bien claro en sus planteamientos. Eso forma parte de su evaluación, igual que los demás nominados”, dijo sin precisar cuándo el nominado sería evaluado en vistas públicas el nombramiento de Mellado.

“Yo no voy a extender un cheque en blanco a unos secretarios que son prioridad para la administración y para el País su ejecución. Es importante las escuelas, es importante la salud, la vivienda, transportación y obras públicas, es importante la seguridad. Vamos a evaluar su ejecución y a darle su trámite, vamos a permitir que los legisladores hagan sus preguntas”, indicó el legislador de la mayoría popular.