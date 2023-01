Al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, le tomó por sorpresa el anuncio de hoy del senador Juan Zaragoza de aspirar a la gobernación y a un puesto en la Junta de Gobierno de la Pava.

Aunque Dalmau Santiago indicó que Zaragoza le había dicho que volvería a buscar la candidatura del PPD a la gobernación, cuando le pidió que fuera hoy a la conferencia de prensa que tuvo en la mañana, solo le mencionó que anunciaría su aspiraración a uno de los asientos en la Junta de Gobierno de la colectividad.

“Juan Zaragoza me informó que iba a aspirar a la Junta de Gobierno del Partido por acumulación, me pidió si podía acompañarlo. Le dije que tenía compromisos previos, pero que iba a estar en el comienzo de la conferencia de prensa apoyando su decisión de aspirar a la Junta, por acumulación”, indicó Dalmau Santiago a periodistas cuando llegaba esta tarde a la reunión de la Junta de Gobierno de la Pava en el Comité Central, en San Juan.

Sobre la candidatura de Zaragoza a la gobernación, Dalmau Santiago no soltó prenda. “Lo que sucede es que esas candidaturas no están abiertas, se abren el primero de diciembre y yo como presidente del partido no voy a hacer expresiones a favor o en contra de ningún candidato hasta tanto se abran las candidaturas”, sostuvo el Presidente del PPD, quien no ha sido claro en si volverá a buscar la presidencia de la colectividad y la candidatura a La Fortaleza.

En su mensaje de esta mañana, Zaragoza indicó: “Lo he dicho antes y lo reitero hoy, consigno mi aspiración a la candidatura de la gobernación de Puerto Rico para las elecciones de noviembre de 2024″.

“Estoy listo para asumir con responsabilidad y compromiso el liderato en la Junta de Gobierno de nuestro Partido Popular; y lo más importante, cuando llegue el momento, estaré listo para dirigir a nuestra institución y brindarle al pueblo de Puerto Rico un gobierno justo, transparente y sensible a sus necesidades… que les devuelva la confianza y la esperanza”, afirmó.

El exgobernador Alejandro García Padilla, quien también participa en la reunión de la Junta de Gobierno, por su parte, acogió el anuncio de Zaragoza, pero tampoco dijo si respalda al senador en la candidatura.

“Me parece muy bien. Juan es una de las personas más capaces que tiene el país sobre los temas fundamentales que estamos viviendo. Es una persona muy capaz y que el país y los populares lo podamos tener como alternativa para que decidamos, me parece muy bien”, indicó García Padilla a su llegada a la reunión de la cúpula popular.

“No voy a anunciar si respaldo a un candidato sobre otro, pero creo que es un gran candidato”, añadió.

Otro que recibió con cautela el anuncio lo fue el excandidato del PPD a gobernador, Carlos “Charlie” Delgado Altieri.

“Creo que hay un proceso de presidencia que se va a llevar en mayo y creo que lo ideal es que todos aquellos que tienen aspiraciones a la gobernación, miren también, no necesariamente tiene que ser así, mirar la presidencia, porque lo segundo, implica unas primarias para el Partido Popular nuevamente el años electoral y eso no es conveniente”, expresó Delgado Altieri.

Uno de los posibles aspirantes a la candidatura popular a la gobernador, el representante, Jesús Manuel Ortiz González, indicó que el PPD se enriquece con la posibilidad de que haya muchos candidatos.

“Siempre he sido muy favorecedor de los procesos abiertos”, dijo para agregar que está enfocado en la Presidencia del PPD.

“Ninguna candidatura de nadie, a ningún puesto, tiene una posibilidad de ser exitosa si la institución no tiene un andamiaje fuerte para poder ganar la elección. Necesitamos mejorar las finanzas, trabajar la reorganización, prepararnos para ganar la elección con un Código Electoral que es defectuoso y necesitamos establecer un gobierno que represente las prioridades de la institución. Yo me voy a enfocar en eso y cuando llegue el momento de las candidaturas evaluaré qué hacer y mi desempeño como presidente del Partido Popular”, sostuvo Ortiz González.

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien fue la primera en anunciar que buscará la candidatura del PPD a la gobernación, le dio la bienvenida a Zaragoza. “Qué bueno que sigan saliendo los populares no solo para la presidencia del PPD, sino también para la gobernación y que sea el pueblo el que decida”, indicó Maldonado.