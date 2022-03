El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago puso reparos hoy al proyecto sustitutivo de enmiendas a la Ley de Armas de 2020 que permitiría entre otras cosas, que una persona con licencia pueda portar más de una pistola.

La medida fue aprobada este lunes en la votación interna de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara y su presidente, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, dijo ayer que la pieza legislativa tiene los votos tanto en la Cámara como el Senado.

“No ha sido conversado con este servidor, no sé si lo ha conversado con otros legisladores. No he visto el proyecto y todos estos proyectos que alteran el estado vigente del Código Penal y la Ley de Armas, hay que estudiarlos con mucha determinación y con mucha responsabilidad, antes de tomar juicio sobre ellos”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de Primera Hora en el Capitolio.

El líder senatorial indicó que quiere ver la medida en su totalidad. “Quiero ver bajo qué circunstancias uno tuviese que tener dos revólveres. Eso me recuerda a ‘Bonanza’ (una antigua serie de televisión de vaqueros), la Ley del Revólver”, sostuvo Dalmau Santiago

Dijo que hay circunstancias en que una persona “por su trabajo, por su seguridad, podría necesitar portar más de un arma, pero eso hay que verlo con detenimiento, ¿cuál es la propuesta que hace el compañero con el proyecto?”.

“No veo la razón por qué una persona tiene que tener más armas encima, pero quiero dar el espacio para ver cuál es la razón poderosa para que una persona esté como la Ley del Revólver, como ‘Bonanza’”, agregó.

Por su parte, la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), que impulsó las enmiendas a la Ley de Armas de 2020, salió en defensa de la medida y calificó de detractores a los legisladores que han expresado reservas. Se amparó en que los ciudadanos deberían portar más de un arma de fuego para estar a la par con los delincuentes.

“Antes de opinar en contra de la medida, que le den al pueblo una solución de cómo eliminar la criminalidad, sin son tan duchos en la materia. El delincuente anda con varias armas ilegales, entra a los establecimientos, roba, mata y, lamentablemente, el representante Dennis Márquez no tiene un proyecto en contra del delincuente y sus acciones delictivas, pero sí se opone a que las personas decentes podamos equipararnos para poder defendernos”, reclamó en declaraciones escritas el presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez.

El líder de la organización la emprendió contra el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y contra el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes, quienes objetaron el proyecto sustitutivo de los proyectos de la Cámara 575 y 382.

“Es cuestión de razonamiento y no de oponerse a unas enmiendas a favor de los ciudadanos, dueños de armerías y polígonos. Leer y escuchar a líderes del Partido Independentista Puertorriqueño y Movimiento Victoria Ciudadana expresarse en contra de nuestros derechos fundamentales, deja mucho que pensar”, dijo.

De acuerdo con Torres Meléndez, “esto no es la ley del revólver, esto es darles a los ciudadanos decentes la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa de forma legal con los recursos que puedan. Un arma en la cintura y un ‘backup’ en su pierna vs los delincuentes, que lo hacen de manera ilegal, con armas automáticas y mejor armados que la Policía”.

Según Torres Meléndez las propuestas enmiendas “mejoran” la Ley de Armas. “Esto nos lleva a pensar que el representante (Márquez Lebrón) o cualquier otro legislador en contra del proyecto meramente apoyan a los delincuentes”.

En cuanto a la inspección de armerías sostuvo en los Estados Unidos, la agencia federal “Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives” (ATF, por sus siglas en inglés) inspecciona una vez al año para el proceso de renovación de la Federal Firearms License (FFL).

Dijo que la Policía de Puerto Rico realiza inspecciones dos veces al año, a pesar del problema de escasez de personal. “En otras palabras, si es jurisdicción de ATF por ser federal, ¿por qué la Policía tiene que hacerlo? Con esta enmienda, le están brindando espacio para que esos recursos se puedan desempeñar en otras funciones dentro del Negociado de la Policía”, indicó.

En relación con el aumento de verificación de expedientes para la tenencia de licencia de armas de un 134%, expresó que “eso es matemática básica, a menos precio, mayor volumen”.

“Lo que deberían informarle al pueblo es que, gracias a esta nueva ley, el fisco aumentó sus recaudos, hay más dinero para la Policía y más mujeres se están armando para protegerse de los delincuentes. Los representantes y senadores no deben alejarse de la realidad, del derecho constitucional y el auxilio que esta ley le dio a todos los puertorriqueños”, dijo el líder de CODEPOLA.