Nota de la editora: Esta es la primera de una serie de entrevistas realizadas a los aspirantes a la alcaldía de Guaynabo. El orden de publicación se determinó de acuerdo a la forma en que aparecerán en la papeleta.

Nunca había aspirado a un cargo electivo, pero de niña Dana Miró Medina, de la mano de sus padres, el animador Eddie Miró y la bailarina, Ita Medina, participó en las campañas proselitistas del fenecido exgobernador Carlos Romero Barceló.

“Desde muy pequeña he estado en la política, aunque muchas personas no lo supieran. Mi papá fue muy amigo de Carlos Romero Barceló y fue quien caminó con Carlos todo Puerto Rico en sus campañas. Cuando se hacían los telemaratones mi papá dirigía la parte de los adultos y yo tuve la oportunidad de ser la maestra de ceremonias de la parte de los jóvenes. Así que esto no es nuevo para mí”, dijo la nutricionista de profesión, de 55 años de edad, esposa del productor, Luisito Vigoreaux.

PUBLICIDAD

Como parte de su hoja de servicio, detalló que en el primer cuatrienio del exgobernador Pedro Rosselló, dirigió la Oficina de Comunicaciones de SENDEC (Oficina de Servicios al Niño y Desarrollo Comunal) y posteriormente, dirigió el programa WIC, bajo las administraciones de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla.

“Logré poner ese programa en cumplimiento, cosa que nunca había pasado. Era un programa que tenía $240 millones en el momento en que yo lo administré, con muchísimos problemas y logré enderezarlo. No tuve problemas ni con el gobierno federal, ni aquí con la contralor ni con la Oficina de Ética”, dijo para agregar que después trabajó como monitora en la oficina del juez federal Gustavo Gelpí por un período de dos años. Ahora labora como ayudante especial del secretario de Salud, Carlos Mellado, en la parte operacional y administrativa.

“Creo que este es mi momento, es ahora. Surgió esta situación en Guaynabo, yo soy de Guaynabo de toda la vida, conozco las necesidades de mi pueblo y entiendo que después de todas las situaciones que se han suscitado en los últimos años, mi pueblo merece un líder que sea vertical, honesto, que venga a administrar de forma clara y le devuelva esa estabilidad que necesita. Necesita un administrador que tenga valores, que tenga principios, que no le tiemble la mano a la hora de tomar decisiones y esa soy yo”,

¿Qué le ofrece a los guaynabeños?

Esta persona líder, organizada, estructurada que tiene unos altos valores, principios, que va a poder devolverle ese sitial que siempre ha tenido. Estamos ante un pueblo con muchísimas posiblidades, un pueblo de cinco estrellas que se ha visto afectado y creo que yo puedo ayudar a aportar con mis conocimientos a administrar para que este pueblo vuelva a brillar. Este pueblo tiene tremendos recursos y la gente debe poder confiar otra vez en sus líderes y sentirse tranquilos, de que tiene una persona que va a ser que su pueblo esté bien, que sus servicios están cubiertos y que no les va a fallar, que llegó con un compromiso de servir, no de ser servido.

PUBLICIDAD

Catalogó la falta de credibilidad que tiene la gente del pueblo y los propios empleados municipales en sus líderes como uno de los problemas principales que aquejan a la ciudad. También dijo que hay problemas “de iluminación, con las carreteras, con el reciclaje, los escombros y las casas abandonadas, mientas la Oficina de Estorbos Públicos está en desuso. Mencionó también problemas en el manejo de fondos federales, contratos y subastas.

“Ahí hay que hacer una radiografía de qué es lo que está pasando para poder hacer los cambios”, dijo para agregar que de ser electa como primera alcaldesa de Guaynabo hará primero una auditoría “tanto fiscal como unas auditorías más pequeñas” y añadió que se enfocará en la utilización de los fondos federales.

Miró Medina no dijo cuál de sus contendientes cree que es el más fuerte en la carrera por la alcaldía. “Yo estoy concentrada en Dana, en quién es Dana y lo que puede ofrecer. Y yo voy a mí. No estoy pensando qué otras capacidades o destrezas puedan tener otros líderes. Cada cual que brille por su luz propia. Yo me concentro con lo mío, hablo de mi trabajo y de lo que pueda hacer… Si están buscando ese cambio real soy la mejor alternativa y como mujer le puedo dar esa visión y organización que el pueblo merece”, sostuvo.

¿Se dice que Edward O’Neill tiene la maquinaria?

Son 20 días lo que tenemos para esto. Ya yo estoy con los tenis puestos, caminando, yendo a hablar, escuchando al pueblo mano a mano, que me vean, me hablen, me expresen cuáles son sus necesidades. Yo conozco las necesidades de Guaynabo como guaynabeña, pero quiero saber qué necesitan en particular cada uno de estas personas del pueblo. Estoy de pecho, ahí, pa’lante, con los tenis puestos desde que tomé la decisión y le informé a mi familia y obtuve el apoyo de ellos. Desde ese día me puse los tenis”, afirmó.

PUBLICIDAD

Dijo que “siempre tuve ese deseo de poder servir más allá de lo que había hecho hasta el momento, así que surge la oportunidad y les dije (a la familia): la alcaldesa de Guaynabo voy a ser yo”.

Indicó que como penepé “del corazón del rollo” su papá está deseoso de acompañarla en la campaña proselitista, pero sufre de un tipo de distrofia muscular. “A una que otra voy a llevarlo porque él quiere estar ahí. Mi papá es de pueblo, la gente adora a papi y los de Guaynabo adoran a papi. Me siento tan bendecida de tener la oportunidad de poder hacer esto cuando todavía los tengo vivos”, expresó.

¿Y Luisito Vigoreaux, una figura ligada al PPD, también estará cerca de usted en esta contienda?

Lo que pasa es que Luisito es mi esposo, así que Luisito como esposo me apoya. Yo tuve la conversación con él cuándo tomé la decisión y me dijo: ‘si eso es lo que tú quieres hacer, ahí estamos, vamos a hacerlo, estamos pa’ lante, cuenta con mi apoyo’. Él quiere que yo tenga todos los recursos que yo necesite para poder lograr esa meta que es mía, pero aquí la candidata soy yo, no es Luis, no es mi papá. La candidata es Dana y él está claro”, indicó.

“Nosotros, los que tenemos la oportunidad de liderar, somos líderes de todos, de todos los puertorriqueños, no es solamente de un grupo o de otro, es para todos. Así que yo soy la mejor opción para Guaynabo porque yo sé que puedo dar servicios tanto a los de mi partido como a todos los que crean en mí y estén listos para el cambio”, agregó la candidata, madre de tres hijos de 35, 34 y 29 años, dos hijas y un varón.