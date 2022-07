El Departamento de Educación evalúa aumentar a $1,000 el incentivo que actualmente ofrece a los maestros para que accedan a trabajar en Vieques y Culebra, en vías de solucionar el problema que enfrenta la agencia a la hora de reclutar docentes.

Esto incrementaría en aproximadamente $3,750 mensuales el sueldo básico de los educadores que impartan clases en las islas municipio, donde el costo de vida es más elevado por catalogarse como áreas turísticas, incluyendo alquiler, alimentación y traslado marítimo.

De acuerdo con Guillermo López Díaz, secretario de Asuntos Académicos y Programativos del Departamento de Educación (DE), “el propósito es que empiece en agosto y que no se le pague al final de semestre, sino mensual”.

“Hay que atraer maestros que se quieran quedar en Vieques y en Culebra. Sabemos que vivir acá es más costoso, porque los alquileres, al ser áreas turísticas, el maestro tiene costos más altos para vivir acá. Por eso, el DE le da un incentivo de $700 al maestro que da clases aquí. Tenemos en la mira aumentarlo a $1,000 y está bastante adelantado”, señaló el subsecretario del DE.

“Sabemos que la necesidad es al momento y no cinco meses luego (de comenzar el semestre escolar). Estamos trabajando para eso, para motivar al maestro que, adicional al aumento que van a tener ya, de $1,000, estos maestros que vengan a Vieques y a Culebra estarían (devengando) aproximadamente en $3,750 mensuales”, acotó.

El funcionario manifestó que conoce de primera mano la situación que enfrenta la agencia para manejar los retos en Vieques, donde vivió por espacio de un año cuando trabajó en la Escuela Superior Germán Rieckehoff en calidad de “coach” de matemáticas.

A llenar plazas

De otra parte, reveló que el déficit general de maestros para el nuevo año académico que comienza en agosto rondaría en los 2,000.

“En todos los municipios vamos a necesitar maestros. En toda la isla serían 1,700 maestros que necesitaríamos este próximo año. De 24,000 maestros en todo el sistema, podría haber escasez de unos 2,000″, destacó.

“El año pasado fuimos bastante agresivos (en el reclutamiento) lo bajamos bastante (el déficit). Para poder motivar al maestro que ya está acá (en Vieques), que no pida traslado, que no quiera renunciar al sistema, ese incentivo es para motivarlos”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Vieques, José A. Corsino Acevedo, se amparó en la promesa del gobernador Pedro Pierluisi de construir unas cabañas destinadas a albergar gratuitamente a los funcionarios que accedan a laborar en la Isla Nena.

“El gobernador se ha comprometido con crear unos tipos de cabañas, que va a hacer después de identificar unos terrenos. Eso va a ser frente al aeropuerto, en una estructura a donde pueden llegar ahí maestros, policías, doctores, todo este tipo de profesionales que nos hace falta en la isla, que tenga un atractivo adicional para poder llegar”, auguró.

“Aparte de un incentivo adicional, venir a Vieques con ese incentivo, tener un sitio donde quedarse y cuando vea lo que es Vieques, sé que mucha gente va a querer venir acá. Entiendo que esto sería gratis. Que ellos puedan ver que van a tener un lugar seguro no solo para ellos, sino también para que puedan traer a su familia los días que están acá”, concluyó al calcular que la instalación recibiría entre 30 a 40 profesionales.

Según la superintendente de la Oficina Regional de Educación (ORE) en Humacao, Evelyn del Moral Rosario, Vieques cuenta con seis planteles que acogen a unos 1,200 alumnos

“Las necesidades que tiene Vieques, quizá las tenemos en toda la Isla, pero particularmente es el hecho de que cualquier situación que sucede aquí es más difícil y complicado porque para poder resolver, pues yo no puedo montarme en un auto y decir: ‘voy a resolverlo’. El hecho de que me tengo que montar en una lancha, que para conseguir algo o reparar algo, la burocracia de que es una isla municipio lo hace más complicado”, confesó.

“El que te tengas que montar en una lancha que no pertenece al DE, que es un proceso privado, igual que para Culebra, y tengas que traer a ese personal que no necesariamente tienes aquí o que quizá tengas el recurso humano aquí, pero no tienes el equipo para repararlo. A veces, son cosas que no están ni en las manos de los directores, maestros o personal que quisiera resolver. Depende de traerlo de la Isla (Grande) o que nos lo puedan suplir”, apuntó.