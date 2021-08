En los últimos cuatro meses, en Puerto Rico se han hospitalizado 791 personas con un diagnóstico de COVID-19 y, de estas, solo 109 tenían la serie de vacunación completa, según revelan datos del Departamento de Salud y confirman infectólogos que atienden a muchos de estos pacientes en instituciones clínicas de la isla.

Durante las semanas epidemiológicas 14 a la 31 -que comprenden del 4 de abril al 7 de agosto del 2021- sólo el 13.7% del total de pacientes ingresados por coronavirus fueron identificados con la serie de dosis de vacunas requeridas por el gobierno. Unas 682 no se habían inoculado o completado el proceso, según datos ofrecidos a Primera Hora por el Departamento de Salud, donde se comparó la información provista por los hospitales de la isla con el Sistema de Entrada de Datos del Programa de Vacunación de la agencia (PREIS).

En las últimas dos semanas han aumentado drásticamente los contagios en la isla y, por consecuente, las hospitalizaciones. Estos datos no están comprendidos en el análisis.

Primera Hora solicitó información particular a clínicas como Hospitales HIMA y Menonita, pero sus respectivos portavoces de comunicaciones indicaron que no podían compartir los datos y refirieron la petición a Salud.

Mientras, infectólogos consultados por este diario indicaron que, en efecto, la mayoría de los pacientes que están atendiendo en instituciones hospitalarias en las pasadas semanas no han sido inoculadas.

El doctor Juan Carlos Lemos, quien atiende pacientes en hospitales de Aibonito y el área metropolitana, explicó que “el mayor número de personas que estoy atendiendo son jóvenes no vacunados”.

“Aunque es cierto que hay pacientes combinados, vacunados y no vacunados, la mayoría no están inoculados. Diría que el promedio de edades que estamos atendiendo están entre los 27 y 54 años”, especificó.

“La diferencia es que los que están vacunados no presentan síntomas tan severos o problemas respiratorios. Otro dato es que entre los grupos jóvenes de contagiados tenemos muchos viajeros”, acotó.

Sostuvo que las personas que han optado por no inocularse son los que desafortunadamente presentan complicaciones severas que requieren intubación.

“Luego, cuando están en el hospital sí muestran interés por la vacunación y quieren información sobre cómo pueden hacer el proceso... pero tuvo que ocurrir la hospitalización para eso”, dijo.

De otra parte, confirmó que los decesos que han ocurrido en las últimas semanas, entre sus pacientes, pertenecen al grupo de los que no han recibido dosis de las vacunas.

“Hemos tenido fallecimientos en las últimas semanas y, a la misma vez, personas que tienen muchas secuelas y se van para sus casas con oxígeno y otras complicaciones. De las muertes, ninguna ha sido en vacunados. En ese sentido, quiero reiterar que las vacunas salvan vidas, evitan complicaciones y severidad de la enfermedad”, agregó al mencionar que de los pacientes vacunados hospitalizados hay personas que recibieron la inyección de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Por su parte, la infectóloga pediátrica Sanet Torres, quien atiende pacientes en el Hospital San Jorge, en San Juan, confirmó que se ha percibido un aumento entre menores que, aun cuando son hábiles para vacunarse, no han recibido la inoculación.

“De los que he visto en las pasadas tres a cuatro semanas, han sido los adolescentes entre 16, 17 y 18 años que están sin vacunar. Lo triste es que son los estamos viendo en intensivo y en condiciones críticas, aunque todos han podido sobrevivir y salir bien”, expresó.

“Yo no he tenido ninguno intubado en las pasadas semanas, pero lo que me cuentan colegas es que los que han llegado a ventiladores son no vacunados, incluyendo a los adultos”, manifestó.

De otra parte, dijo que también se ha percibido un alza en ingresos de infantes.

“La pasada semana estuvo bien movida la sala de emergencia con pacientes pequeños admitidos, pero es más porque son neonatos que vienen con fiebre y más que por ser positivos a COVID, los dejamos para hacer otras evaluaciones más serias. El detalle es que cuando indagamos, el contacto de estos pacientes, es decir su mamá, su papá, o su cuidador no se han querido vacunar”, reveló Torres.

Opinó que el gobierno se apresuró a quitar el uso de mascarilla compulsivo en lugares públicos y entre vacunados, lo que povocó la crisis de contagios que se experimenta actualmente, un escenario que se agrava con la presencia de la variante Delta.

“Esta variante es más contagiosa que el virus inicial. Una persona contagiada con Delta tiene capacidad de contagiar más personas a su alrededor si no guarda medidas de protección. Y es importante aclarar que, con la vacuna, sí cabe posibilidad de contagio, pero al tener protección no desarrollas síntomas y no tienes una mayor carga viral, por lo que la capacidad de transmitir es menor. Y si usas mascarilla y guardas distancia es poco probable que te contagies o contagies a otros”, reiteró.

A los progenitores los exhortó a vacunar a sus hijos mayores de 12 años. “Ningún efecto adverso, que son pocos, son peor que desarrollar una enfermedad severa del virus”, indicó.

Recientemente, la Coalición Científica publicó un “Análisis de casos vacunados” realizado por los bioestadísticos Mónica Robles, Elvis Nieves y Rafael Irizarry.

El informe revela que con la llegada de la Delta -en Puerto Rico se informó la presencia de esta variante a mediados de junio- el riesgo de hospitalización por COVID-19 para las personas no vacunadas fue 7.7 veces más en comparación con las personas completamente vacunadas.

Asimismo, se informa que con el nuevo escenario que trajo la Delta el riesgo de muerte pro COVID para las personas no vacunadas fue 16.2 veces más en comparación con las personas completamente inoculadas.

Se destaca que desde el comienzo de la vacunación en Puerto Rico, en diciembre de 2020, hasta principio de agosto de 2021 se habían diagnosticado 67,081 casos de de COVID-19, de los cuales un 7.5% (5,039) corresponden a personas completamente vacunadas.

¿Dónde están las personas no vacunadas en Puerto Rico?

Si bien es cierto que en Puerto Rico se ha vacunado contra el COVID-19 el 59.8% de la población (1,934,468 personas) y el 69.3% (2,225,829) ha recibido al menos una dosis, lo cierto es que hay unos municipios en el que el ritmo del proceso se ha estancado a pesar de los esfuerzos de sus alcaldes y el gobierno.

Según el último Informe sobre vacunación en Puerto Rico, que preparan a través de la Coalición Científica de Puerto Rico, hay unos grupos demográficos con unos rezagos,

El análisis, con fecha del 15 de agosto de 2021, se elaboró con datos del Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS) del Departamento de Salud.

El resumen por grupo demográfico indica que en los grupos de 60 años en adelante -donde se estima hay 918,333 personas- se han logrado vacunar 615,830. En este sector de adultos mayores, el más vulnerable a desarrollar una enfermedad severa del COVID-19 y donde más se han registrado fallecimientos, faltan por inocular unas 302,503 personas. En el grupo de 80 años en adelante las personas sin inocular suman 75,531.

El documento destaca que los pueblos de Cataño, Loíza, Peñuelas, Añasco y Naguabo están entre las jurisdicciones con las tasas porcentuales más bajas en vacunación, siendo Cataño el que más rezago confronta con un 42% de su población vacunada. En este municipio, según datos de Salud se han inoculado completamente 8,607 de 20,503 personas. Otros 10,600 tienen al menos una dosis.

Alex Mújica, encargado de la clínica de vacunación en Cataño, conversó con Primera Hora y difirió de los datos publicados por la comunidad científica y el Departamento de Salud, alegando que en ese pueblo costero sólo hay 371 personas esperando por la segunda dosis.

“Nuestra pregunta es, ¿dónde están esas dos mil personas de diferencia? Porque en nuestros registros no están. No las tenemos. ¿Quién las vacunó y en dónde? A mí no me aparecen. Entendemos que los registros de Salud no están bien”, sostuvo.

Sin embargo, admitió que han confrontado problemas para convencer a algunos sectores de que se vacunen, aun cuando tienen centros de vacunación diarios y hay un equipo inoculando en urbanizaciones, residenciales y barrios todos los días.

“Tenemos, incluso, un horario nocturno para ir a vacunar... pero muchos no quieren, no les interesa”, explicó al agregar que, sin embargo, en las últimas semanas ha visto más apertura y se han llegado a administrar hasta 60 inyecciones al día.

De otra parte, según el informe los pueblos de Villalba, Aibonito, San Sebastián, Las Marías, Bayamón y Yauco están entre los que tienen un 74% a un 83% de sus poblaciones vacunadas.

¿Cuál ha sido la clave en estos municipios?

Según el alcalde Ramón Luis Rivera, en Bayamón, donde el 77% de sus ciudadanos (151,925) fueron inoculados, el avance se logró visitando casa por casa y realizando un censo que les permitió tener un escenario claro de cómo estaba transcurriendo el proceso.

“Fue tan sencillo como eso. En ese proceso entrevistamos a 73,000 personas y 85% confirmó que se había vacunado”, dijo sobre la iniciativa que comenzó en junio.

Dijo que entre las personas identificadas como no vacunadas había 3,555 menores de 12 años para lso cuales aún no esta aprobada la inoculación.

“Aún así en esta dinámica en particular logramos vacunar a 300 personas. Además, continuamos esfuerzos diarios en el coliseo Juan Ramón Loubriel, donde también se hacen pruebas de cernimiento de lunes a viernes”, agregó Rivera.

Puntualizó que el plan actual del municipio es comenzar los esfuerzos de inocular con la tercera dosis aprobada para las personas inmunocomprometidas a partir de esta semana.

“Además, estuvimos reunidos con las enfermeras de las escuelas y, además de darles apoyo con lo que necesiten, les estamos pidiendo que nos informen de los estudiantes que cumplan 12 años en este semestre escolar para proceder a vacunarlos con la autorización de sus padres”, detalló.

Por su parte, el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, recurrió a ideas más innovadoras y dirigida a los jóvenes para acelerar la vacunación en este sector.

Torres Ortiz entregó $100 a los jóvenes de 12 a 19 años que se hayan vacunado contra el COVID-19 en su municipio, logrando impactar a 2,500 jóvenes.

“Somos el tercer municipio que más jóvenes hemso vacunado en ese grupo de 12 a 19 años”, dijo.

Acotó que actualmente se ha inoculado a un 73% de toda la población, mientras un 84.2% tiene al menos una dosis.

“Estamos reenfocando las estrategias para llegar a esos que no se han vacunado... nos quedan alrededor de 1,200 niños sin vacuanr y seguimos insistiendo con los incentivos y más ahora que regresaron a la educación presencial después de dos años”, agregó.

Asimismo, reconoció que otro mecanismo que funcionó fue haber enfocado esfuerzos en vacunar a la población mayor de 65 años, la cual está compuesta por el 22% de los residentes.

“Eso nos rindió frutos porque desde el principio, además del centro de vacunación para toda la comunidad, visitamos las égidas, fuimos a los hogares de los encamados y de todos los mayores de 65 años”, recordó al especificar que se impactaron sobre 200 participantes de centros de envejecientes y a 450 encamados.

Actualmente, en Yauco hay 50 casos activos de COVID-19 y un brote familiar.