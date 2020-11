El candidato independiente que lidera la contienda por la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz Vélez, se preparó por más de dos décadas para enfrentar una de las batallas más importantes de su existencia.

Tras supervisar proyectos billonarios de inteligencia militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tanto en el Pentágono como en Iraq y de ejecutar distintos roles en una veintena de países alrededor del mundo, este teniente coronel se retiró para servirle a los suyos.

“Entré al servicio militar inicialmente por un periodo de tres años, pero para mi sorpresa, me encantó el servicio militar y me quedé un total de 22. Tuve unas experiencias increíbles que me llevaron a vivir en sobre 20 países en el mundo, como Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Iraq, Afganistán, países africanos y así por el estilo”, recordó el alcalde electo mediante la modalidad de nominación directa.

“Estuve en Iraq de 2011 a 2012 y ahí fui enlace con los oficiales de la fuerza aérea iraquí y estábamos a cargo de un proyecto para la adquisición de dos escuadrones de combate F16 que se traduce en aproximadamente 16 aviones de combate… proyectos como ese son valorados en billones de dólares. Cuando trabajaba desde el Pentágono era el supervisor de un equipo también de oficiales de la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos”, explicó.

El guaniqueño de 51 años creció la primera década de su vida en el residencial público Luis Muñoz Rivera bajo el cuidado de su madre que era ama de casa y de su padre, un pescador muy querido en el pueblo.

Pero en la medida que viajaba desde otros países para visitar a sus progenitores, se daba cuenta del deterioro en los servicios a la comunidad y la decadencia de aquellas estructuras que tanto orgullo proporcionaban a sus compueblanos.

Así que una vez se retiró de la milicia en 2016, se fue a estudiar un doctorado en estudios de Seguridad Nacional en la Universidad Central de Florida el cual puso en pausa porque no soportó las dificultades que vivía su gente, especialmente luego del paso del huracán María.

“En ese transcurso de 22 años en las fuerzas armadas yo viajaba constantemente y me daba cuenta que, cada vez que viajaba algo menos. Pero también veías promesas incumplidas, sin materializarse y ese Guánica que era de prosperidad en una edad dorada desapareció y algunos nos quieren hacer creer que fue por los terremotos, pero ya Guánica era un desastre económico antes de la madrugada del 7 de enero”, contó el egresado de la Universidad Interamericana de San Germán a donde completó un bachillerato en Química.

“Fue precisamente ese deterioro lo que me motivó en el 2018 a aspirar a esta posición y a decir 'esto, alguien tiene que hacerlo, alguien con una madurez política, alguien que venga con compromiso y experiencia tiene que tirar su nombre al sombrero y por lo menos, ofrecérsele al pueblo como una alternativa real, con experiencia, preparada y compromiso y deseo de cambio real”, expuso Cruz Vélez quien también tiene una maestrías en Relaciones Internacionales de la Universidad St. Mary’s en Texas y otra en Arte Militar Internacional.

Así fue como el militar retirado presentó su intención de aspirar a la candidatura para la alcaldía de Guánica a dos de organizaciones políticas, pero ambas le cerraron la puerta.

Esto, tanto el Partido Nuevo Progresista que evitó que corriera en primarias contra el incumbente Santos Seda Nazario, como el Proyecto Dignidad, que luego de legitimar su aspiración le retiró la certificación por su orientación sexual.

“En mi libro ya eso es historia pasada, pero es muy cierto que tuvimos un revés político cuando intentamos aspirar por el PNP, que citó en su resolución que yo no era lo suficientemente estadista e idóneo para representar a la colectividad de cara a las elecciones del 2020”, manifestó.

“Luego de eso, yo me considero una persona cristiana no solamente en palabra sino también en acción, soy socialmente y fiscalmente conservadora, y entendía que era compatible con el 95% de los postulados del partido. Pero quizás, había un área donde había una diferencia de opiniones y Proyecto Dignidad, luego de certificarme como el aspirante a la alcaldía de Guánica por la colectividad me quitó la certificación una semana más tarde”, agregó.

No obstante, los obstáculos que enfrentó sirvieron de motor para catapultar su deseo de insistir para llegar a la meta.

“Muchas veces el decir la verdad tiene un precio y seguro que lo hemos vivido y el pueblo lo ha visto. Pero hemos sido persistentes, consistentes, nunca nos hemos rendido a pesar de las trastadas politiqueras y el pueblo también vio eso y una de las cosas que más se cita es la humildad que me ha distinguido durante toda mi vida” y eso para los guaniqueños es importante", confesó.

De esa manera, decidió caminar por el sendero del sacrificio y tocar de puerta en puerta para explicarle a su gente la intención de aspirar para alcalde de Guánica mediante la modalidad de nominación directa, que es un proceso sumamente complicado pues el elector debe escribir el nombre de su candidato en un espacio pequeño en el último encasillado de la papeleta.

Y a pesar de la arriesgada decisión, Edgardo alcanzó en los comicios del martes unos 2,041 votos por “write-in” que continúa peleando contra las principales estructuras proselitistas que pretenden restarle sufragios en el recuento electoral.

“Los retos que vamos a enfrentar van a ser infinitos e interminables. Visualizamos como prioridad el área de educación, salud y seguridad, son los pilares más básicos de los servicios que le puedes ofrecer a cualquier comunidad. Pero además de eso ahora le tenemos que añadir vivienda, aquí hubo más de 500 familias que perdieron sus hogares en la madrugada del 7 de enero y que ahora mismo no tienen una alternativa de un hogar seguro”, expuso el fundador de la única biblioteca virtual en el pueblo.

“Hay una diferencia abismal entre la pobreza, la miseria y el sufrimiento que tú veías en los lugares donde serví como militar, pero la pobreza y el sufrimiento que tú ves en las caras de la gente de Guánica no compara ese compromiso, esa afinidad y dedicación para hacer cosas similares por mi gente. No es lo mismo hacerlo por tu comunidad que hacerlo por gente buena, pero que realmente no son los tuyos”, concluyó.