“¿Dónde yo me quedo esta noche?” Esto se cuestionaba el padre José Ángel Díaz esta mañana, cuando temía quedarse varado en Ceiba por la falta de boletos para el ferry que lo llevaría de regreso a su hogar, en Vieques.

Y es que el sacerdote llegó al terminal de Vieques para salir a las 10:00 a.m. y regresar nuevamente a la isla municipio a las 3:00 p.m. Su estadía en Ceiba, sin embargo, se extendería por cinco horas más, pues los únicos boletos que quedaban para hoy eran para la lancha que zarparía a las 8:00 p.m.

Según señaló Díaz, así como otros viequenses que conversaron con este diario, esto se debe a que faltan embarcaciones. Asimismo, la situación se empeora, pues los empleados les indican que no hay boletos, alegando que las lanchas están llenas. Sin embargo, nunca lo están, según indicaron.

Los residentes resaltaron que las lanchas nunca están llenas. ( Suministrada )

“La situación, no de ahora- de un tiempo-, es la siguiente: los residentes vamos a comprar nuestros boletos de ida y regreso y no hay boletos de regreso disponibles”, relató el padre de la Iglesia Episcopal Todos los Santos de Vieques. “La carretera nuestra es el mar. Si yo no puedo regresar, ¿dónde me hospedo yo? ¿Dónde se hospedan los demás residentes?”, sostuvo.

“Lo que pasa es que la lancha, dicen que no hay espacio, pero, evidentemente, una vez la gente entra a la lancha, hay un montón de espacios abiertos. Aparentemente, están vendiendo los boletos y, una vez los venden, ya. Si la persona que compró el boleto no llegó, pues se perdió”, manifestó otra residente de la Isla Nena, Karib Mar González Rivera, quien indicó que para evitar esta situación, los viajes se tienen que planificar “a principios de mes”.

“Para viajar, tanto para la Isla Grande como para Vieques, es bien difícil, porque los boletos que aparecen en línea están sobrevendidos. Nunca hay”, añadió.

En noviembre de 2020, durante la administración de la exgobernadora Wanda Vázquez, se pactó un contrato con la compañía HMS Ferries para la operación y mantenimiento de los activos de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), que en 2021 dejó de ser una corporación pública y fue fusionada con la Autoridad de Transporte Integrado (ATI). Con este contrato, HMS Ferris está encargado, por un término de 23 años, de la operación de las lanchas que dan servicio de transportación marítima a Vieques y Culebra, así como Cataño y San Juan.

Desde aquel entonces, las denuncias de los residentes, tanto de Vieques como de Culebra, han sido constantes.

“Esto ha estado pasando desde que comenzó el contrato con HMS. Muchas veces llegamos a Ceiba y nos dicen ‘no hay boletos’, pero la lancha sale con mucho espacio vacío”, coincidió la líder comunitaria Kathy Gannett.

Por su parte, Díaz y González Rivera denunciaron a Primera Hora que algunos viequenses no han logrado regresar a a su casa el mismo día que salen, por lo que se ven obligados a acudir a otros municipios para pasar la noche.

“Claro que sí”, fue la respuesta contundente de González Rivera cuando se le cuestionó si algún viequense se ha quedado varado en la Isla Grande.

“Un feligrés que ayer me llamó se tuvo que quedar en Canóvanas. Los medicamentos de su esposa estaban en Vieques y no pudieron salir. Tuvieron que irse para Canóvanas para quedarse para ver como resolvían y son residentes de Vieques”, detalló Díaz.

Para atender la situación, el alcalde José Corcino Acevedo anticipó una reunión la próxima semana con el director de HMS Ferries, Matthew Miller, con la ATI y, posiblemente, representantes de La Fortaleza.

El alcalde José Corcino Acevedo ( Xavier Araújo )

“La gente se molesta y se indigna con razón, porque dicen “contra, pero hay espacio aquí'. Esto es algo que preocupa, porque sabemos que a veces hay espacios en el ferry o las embarcaciones y aparece en el sistema que está lleno y, por ende, no venden más boletos”, expresó.

“No he recibido nunca esa información”

Pese a que reconoció la situación de la venta de boletos y la falta de lanchas, Corcino Acevedo negó haber intuido de que algún viequense no haya logrado regresar a la isla municipio por esta situación.

“De que se hayan quedado residentes en la Isla, no he recibido nunca esa información”, refutó. “Que se hayan quedado en la Isla Grande y que no han podido bajar para Vieques, eso nunca lo he escuchado. Por lo menos, (por) ahora. De que sí, no ha habido boletos para la lancha y se han tenido que montar en otras sí, pero que se hayan quedado allá porque no hay boletos, eso nunca lo he escuchado en estos días. Antes sí”.

Mientras, el director ejecutivo de ATI, Josué Menéndez, negó en declaraciones escritas a Primera Hora que hoy, viernes, haya personas varadas.

“Es que no tienen boletos”, comentó. “Las personas que residen en las islas municipios siempre serán la prioridad”, continuó al resaltar que los boletos disponibles en www.puertoricoferry.com están limitados, precisamente, para darle prioridad a los viequenses y culebrenses a adquirir sus boletos de ida y vuelta.

Especificó, además, que en cada viaje se separan 35 boletos, lo que supone que 630 pasajeros residentes de Vieques puedan formar parte de los 18 viajes diarios.

“Si la lancha está a capacidad, incluyendo los 35 boletos para los residentes, los pasajeros que viven allá pueden tomar el próximo viaje”, indicó.