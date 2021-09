El proyecto de la Cámara 1003 sobre el plan de ajuste de la deuda pública, que mañana será llevado a vistas públicas, tiene dificultades para pasar el cedazo legislativo, pese a que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez aseguró que la medida contaba con los votos suficientes para prevalecer.

Al menos siete de los representantes que integran la delegación del Partido Popular en la Cámara expresaron reparos, mientras, las minorías del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), han hecho público su rechazo a la pieza legislativa, promovida por los presidentes de ambas cámaras.

Incluso, hoy, la representante popular Deborah Soto Arroyo, quien sucribió la pieza legislativa retiró su firma del proyecto de ley.

Soto Arroyo, quien es representante por el distrito 10 de Toa Baja, estuvo en la conferencia de prensa de este lunes en la que el Presidente de la Cámara anunció la medida, que sería llevada a votación este jueves en ese cuerpo legislativo.

“Ayer yo firmé ese proyecto pensando y entendiendo en un momento dado que en definitiva que nosotros sabemos que se debe trabajar y realizar algún ajuste a la deuda pública. Hoy yo retiré mi nombre de la medida porque entiendo que mañana se van a llevar a cabo vistas públicas y hay que escuchar a los diferentes gremios que van a estar exponiendo sus puntos de vista”, dijo Soto Arroyo.

Dijo que como educadora que ha sido por 21 años siempre ha dicho que “todo lo que vaya en contra de las pensiones, de lo que vaya a tocar las pensiones de los trabajadores, que fueron ellos los que trabajaron por más de 30 años, no merecen que se le siga tocando el bolsillo”.

“Vamos a ver lo que va suceder en estos días”, sostuvo la legisladora, quien indicó unos unos miembros de su delegación están en favor y otros en contra.

Otro de los firmantes del proyecto de ley, el representante popular, Luis Raúl Torres Cruz dijo que si después de escuchar el sentir de los pensionados y de los sindicatos que los representan entiende que la pieza legislativa no satisface sus necesidades, votará en contra.

“Voy a escuchar el sentir de los pensionados que vengan a las vistas públicas y de los sindicatos que comparezcan en representación de los trabajadores activos y retirados y de otras personalidades que están pidiendo comparecer. Una vez eso ocurra y de acuerdo del insumo que recojamos, si el sentir es que el proyecto como está no satisface las necesidades de los pensionados y de los trabajadores activos que van a tener derecho la jubilación, no dudaría en votar en contra”, indicó Torres Cruz.

Sostuvo que suscribió el proyecto de ley “para que hubiera un instrumento de trabajo”.

“Mi posición desde un principio es que cualquier proyecto que se pretenda pasar por la Cámara no contará con mi apoyo si recorta las pensiones”, dijo el representante Héctor Ferrer Santiago.

“Luego de leer el plan de ajuste, dialogar con los distintos sectores, incluyendo los sindicatos y ver los resultados de la votación del magisterio, he decidido votar en contra de cualquier proyecto que recorte pensiones y ratifique el plan de ajuste de la deuda de la Junta. Voy a decir no al plan de ajuste y no al recorte de pensiones”, expresó Ferrer Santiago.

“No estoy de acuerdo y habemos muchos que no estamos de acuerdo”, apuntó por su parte, la representante popular por el distrito de Humacao, Sol Higgins Cuadrado.

“Mi posición siempre ha sido clara. No favorezco ninguna medida que incluya o fomente recortes a los pensionados. No respaldo ninguna propuesta que promueva, que permita que fomente de alguna manera un recorte adicional a los pensionados que de alguna manera han aportado ya bastante a la crisis”, dijo por su parte, el representante Jesús Manuel Ortiz González.

Mientras, el representante Ramón Luis Cruz Burgos sostuvo que “el plan de ajuste fiscal es una herramienta importante para que comencemos a salir de la Junta de Control Fiscal y de la situación económica en la que estamos”.

“Si bien es cierto que se reconoce una reducción de lo que sería el pago a la deuda que tenemos como País, más cierto todavía es que nosotros no vamos a avalar una negociación a costillas de quitarle ingresos a ciudadanos como los pensionados”, agregó Cruz Burgos.

Otro popular, José “Cheito” Rivera Madera también dijo que no favorece recortes adicionales a las pensiones.

También hoy, líderes de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) y de otras organizaciones obreras se expresaron en contra del Proyecto de la Cámara 1003 sobre el plan de ajuste de la deuda del gobierno, en sendas reuniones con los presidentes de las cámaras legislativas.

“No hay garantía de pago (de las pensiones)”, dijo el presidente de la CPT, Emilio Nieves.

El también líder del grupo magisterial ÚNETE indicó que la pieza legislativa “no recoge la política pública establecida en la Ley de Retiro Digno de cero recortes a las pensiones, de proteger los servicios esenciales que ofrecemos en las agencias y corporaciones públicas y de proteger el bolsillo del pueblo de Puerto Rico ante el aumento en las tarifas, que y ante la posibilidad de privatizaciones”.

Dijo que el plan de ajuste de la JSF tiene unas consecuencias para los trabajadores y para el servicio al pueblo. “Eso no está recogido en este proyecto 1003″, sostuvo Nieves y dijo que mañana miércoles consignarán su oposición a la medida en la vista pública que se llevará a cabo en el Salón de Audiencias Uno de la Cámara.

Por su parte, el Presidente de la Cámara en una conferencia de prensa, más temprano, emplazo al liderato obrero a que presentes propuestas para poner fin a la quiebra pública. El líder legislativo dijo que si los sindicatos optan por continuar el proceso en los tribunales, “estaríamos eliminando el lenguaje de la medida sin atender el tema del retiro”.