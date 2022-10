La comisionada residente Jenniffer González Colón expresó este jueves su decepción ante los nuevos planes para el Observatorio de Arecibo que no incluyen la reconstrucción del radiotelescopio, que colapsó el 1 de diciembre del 2020.

La nueva propuesta consiste en un acuerdo por cinco años y una posible asignación de $5 millones para lo que sería el Arecibo Center for STEM Education and Research, indicó González Colón.

El director de la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, en inglés), Sethuraman Panchanathan, señaló en una carta que envió a González que el Observatorio de Arecibo tendrá un nuevo enfoque en educación e investigación en las materias de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en inglés).

PUBLICIDAD

Dicha carta fue en respuesta a una misiva que varios miembros del Congreso de los Estados Unidos enviaron a Panchanathan para pedirle información sobre un acuerdo cooperativo que estaba pendiente por renovarse a principios del 2013 para cubrir las operaciones del Observatorio de Arecibo.

“Le damos la bienvenida a cualquier propuesta que promueva y provea recursos educativos de provecho para maximizar la capacitación de nuestros estudiantes y profesionales en la Isla, que sin duda alguna tienen la facultad y el potencial para liderar en las disciplinas en todas las ramas de STEM”, indicó la comisionada residente.

“Ahora, aunque entendemos el reto titánico que representa la construcción de un nuevo radiotelescopio que sobrepase las expectativas que tuvo el anterior de 305 metros, el no auscultar esta posibilidad de manera inmediata por parte de NSF en sus nuevos planes nos decepciona. Continuaré apoyando al Observatorio en estos próximos pasos y abogando para que esta facilidad sea utilizada al máximo junto a todos sus instrumentos, al igual que una posible reconstrucción del antiguo radiotelescopio”, añadió.

En el 2008, el entonces radiotelescopio más grande del mundo -que descubrió los primeros planetas fuera del sistema solar- fue incluido en el registro estadounidense de lugares históricos.

Gerardo Morell, director del Puerto Rico Nasa Space Grant -organización que ayuda a desarrollar mano de obra científica y tecnológica local en áreas de interés a la NASA- estimó en el 2020, luego del desplome del radiotelescopio, que su reconstrucción conllevaría la inversión de $400 millones.

“Nefasta decisión”

Por su parte, el representante José González Mercado urgió a NSF que reconsidere su decisión de no reconstruir el radiotelescopio.

PUBLICIDAD

“Lo he dicho antes y hoy lo repito, como arecibeño y como miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico estoy tenazmente opuesto a la clausura del radiotelescopio de Arecibo. La decisión de la NSF es errónea en su conceptualización y está basada en pensamientos arcaicos sobre la importancia del Observatorio de Arecibo, facilidad única en el mundo”, manifestó en declaraciones escritas.

“Hago un llamado urgente a la directiva de la NSF para que revalúe esta nefasta decisión y permita que nuevas generaciones de ciudadanos americanos, así como de otras partes del mundo, puedan estudiar en una plataforma singular como es el radiotelescopio”, señaló el legislador del Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.

González Mercado indicó que enviará cartas a la NSF y al presidente Joe Biden para presentar la importancia del radiotelescopio, que generaba cerca de $10 millones anuales en turismo, según señaló.

“Bajo administraciones demócratas se han hecho grandes avances en la astronomía, particularmente en la exploración del espacio. ¿Cómo es posible que una administración demócrata tome la decisión de cerrar el Observatorio de Arecibo sin hacer un esfuerzo, real y viable, para rehabilitarlo? Esto no se va a quedar aquí, voy a luchar por esta instalación, por su reparación para el beneficio de Arecibo, Puerto Rico y el mundo”, sostuvo.

20 Fotos Recordamos en fotos la importante estructura que sirvió durante 57 años como un recurso de clase mundial para la astronomía.

Recientemente, en entrevista con Primera Hora, la nueva directora del Observatorio de Arecibo, Olga Figueroa, reiteró que su enfoque era traer un nuevo radiotelescopio a la instalación, aunque reconocía que la decisión no estaba en sus manos.

PUBLICIDAD

“Mi enfoque principal es traer el nuevo radiotelescopio. Ese es nuestro deseo, pero no es nuestra decisión porque la facilidad no es nuestra, la facilidad le pertenece a National Science Foundation”, indicó.

“Nosotros somos los administradores, podemos someter propuestas, ya sabemos cómo sería el nuevo radiotelescopio, sus capacidades, su fuerza, hasta dónde llegaría, que sería más allá de lo que veía el anterior. Sabemos que pudiéramos llegar a ver exoplanetas que no vimos con el anterior. Pero esa decisión no es nuestra, la decisión es del gobierno federal. Ellos no han emitido declaraciones. Nuestro contrato es hasta marzo 2023 y ellos tienen que proveer esa información prontamente”, sostuvo la directora.

El Observatorio de Arecibo fue inaugurado el 1 de noviembre de 1963.