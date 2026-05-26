La gobernadora Jenniffer González Colón aseguró este martes que se siente decepcionada con la renuncia de Sebastián Negrón Reichard como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

“Me decepciona, porque yo creo que fue un gran secretario de agencia, hizo mucho y trabajamos mucho", aseguró la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa realizada en el Muelle Panamericano, en San Juan.

Lo que lamentó la primera ejecutiva es que el funcionario no se comunicara con ella para expresarle su malestar y tomara la decisión de renunciar sin consultarle.

“Lamento mucho, muchísimo, su decisión y que no la haya discutido conmigo”, manifestó.

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González Colón expuso que la última comunicación que tuvo con Negrón Reichard fue el pasado jueves, previo al Mensaje de Situación de Estado que ofreció en la Cámara de Representantes. En la comunicación, discutieron “el futuro del muelle de Ponce”, dijo.

Sobre la dimisión, la gobernadora aceptó que se enteró por las alertas emitidas por los medios de comunicación.

“Me tomó por sorpresa. Me enteré aquí en un pasillo, así que no he visto la carta. Nadie me había llamado para eso, me enteré por ustedes (los medios de comunicación)”, precisó.

Negrón Reichard renunció al mediodía de este martes por supuesta “falta de confianza”.

Según explicó, “el cargo exige confianza mutua y respeto a las facultades que la ley confiere al secretario. Esa confianza ya no existe, lo que me imposibilita continuar en el puesto”.

Mostró malestar en que se hayan revertido “dos suspensiones sumarias emitidas como consecuencia directa de los hallazgos de la evaluación sobre alegadas intervenciones indebidas en procesos de contratación divulgada la semana pasada”.

No dijo quién fue la persona que tomó tal decisión.

Reacción del Senado

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por su parte, reaccionó a la renuncia en uno de sus famosos escritos en las redes sociales bajo un “buenas tardes”.

Lo que afirmó fue que es “sumamente lamentable, la renuncia del Secretario de DDEC, licenciado Sebastián Negrón Reichard. Joven talentoso, muy bien preparado académicamente y líder destacado en el Gabinete. Su desempeño fue exitoso y admirable. A él y a su familia mi agradecimiento por el excelente servicio que le brindó a Puerto Rico. ¡Mis mejores deseos para él en sus nuevos emprendimientos! ¡Gracias Sebastián!”.