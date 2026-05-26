Sebastián Negrón Reichard renunció este martes al cargo de secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio por alegada “falta de confianza”.

La información la dio a conocer en unas declaraciones escritas emitidas por la agencia.

Se precisa que la dimisión fue efectiva hoy mismo, al mediodía.

Según explicó, “el cargo exige confianza mutua y respeto a las facultades que la ley confiere al secretario. Esa confianza ya no existe, lo que me imposibilita continuar en el puesto”.

Una explicación similar fue la que escribió el ahora exsecretario en su carta de renuncia, la cual hizo pública.

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Carta de renuncia de Sebastián Negrón Reichard. ( Suministrada )

En sus declaraciones escritas, Negrón Reichard también expuso que “a partir de que refiriera a las autoridades correspondientes los hallazgos de una evaluación sobre un proceso competitivo, las acciones tomadas posteriormente por La Fortaleza hacen imposible continuar ejerciendo el cargo con la integridad y la autonomía que el rol requiere y que todo secretario le debe a la ciudadanía”.

Negrón Reichard apuntó a que el malestar principal se debió a que se revirtieron “dos suspensiones sumarias emitidas como consecuencia directa de los hallazgos de la evaluación sobre alegadas intervenciones indebidas en procesos de contratación divulgada la semana pasada”.

La renuncia ocurre a una semana de que Norberto Almodóvar desmintiera que su salida de la dirección de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) de debió a razones personales. Afirmó que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, lo despidió por solicitud del ahora exsecretario del DDEC.

“Me solicitaron la renuncia a petición de Sebastián Negrón, (secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio - DDEC)… Me botaron por defender a los servidores públicos de la campaña de desprestigio que es liderada por Sebastián Negrón”, precisó.

Este martes, el renunciante no mencionó el nombre de Almodóvar. Sin embargo, uno de los referidos que hizo Negrón Reichard fue contra el exdirectivo de OGPe, tras supuestamente incurrir en presiones indebidas, represalias y obstrucción en un proceso de investigación interna de la agencia.

Los referidos los hizo al Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor, la Oficina de Recursos Humanos del DDEC y la Oficina de Ética Gubernamental.

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La otra persona que refirió fue a la que era jefa de personal de OGPe, Charlene Neuman, por supuestamente haber intentado intervenir en un proceso competitivo para la otorgación de un contrato con fondos federales.

Por otro lado, al renunciar, el exsecretario denunció “intervenciones, a través de otros funcionarios, en áreas cuyas facultades la ley delega al secretario, con consecuencias directas sobre la gobernanza interna y la institucionalidad del Departamento”.

No dijo quién hizo esas intervenciones.

El funcionario, en su declaración, afirmó que, sin embargo, “esas decisiones tienen, además, la lamentable consecuencia de dejar desprotegido al personal que denunció alegadas irregularidades en procesos internos”.

“Asimismo, como resultado de estas circunstancias, más de 10 funcionarios con roles de liderato en el DDEC decidieron renunciar a sus cargos. Estas dimisiones incluyen a la jefa de personal; la persona que lideraba las iniciativas estratégicas y el gerenciamiento de la transformación del sistema de permisos; el asesor legal general y la jefa de finanzas del DDEC y PRIDCO; el director de la Oficina de Incentivos; el líder de los esfuerzos estratégicos de reshoring y semiconductores; la persona a cargo del concierge ejecutivo; el director de la división de Rones de Puerto Rico; la persona al frente de la estrategia de carga aérea; el director de comunicaciones, entre otros”, indicó.

Cabe destacar que el pasado 18 de mayo la gobernadora Jenniffer González Colón designó a Roberto Lefranc Fortuño como subsecretario del DDEC.

No se ha informado, de inmediato, si el funcionario quedaría a cargo de la agencia.