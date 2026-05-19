Contraria a la versión ofrecida por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, Norberto Almodóvar salió de la dirección de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) porque lo despidieron y no por razones personales.

Así lo estipuló el propio Almodóvar en una entrevista radial (NotiUno 630).

“Me solicitaron la renuncia a petición de Sebastián Negrón, (secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio - DDEC)… Me botaron por defender a los servidores públicos de la campaña de desprestigio que es liderada por Sebastián Negrón”, precisó.

Aseguró que fue Domenech quien lo despidió.

“A él le costó. La percepción mía fue esa”, indicó Almodovar, al dar su versión.

PUBLICIDAD

Relacionadas Fortaleza confirma la renuncia del secretario auxiliar de OGPe

Sin embargo, Domenech indicó el domingo que el funcionario renunció por razones personales. Lo dijo en una conferencia de prensa que realizó en La Fortaleza.

“El exsecretario auxiliar Almodóvar el viernes en la noche le presentó su carta de renuncia a la gobernadora (Jenniffer González Colón), citando unas razones personales, querer atender a su familia, entre otras cosas, y aspiraciones profesionales. Así que, el exsecretario auxiliar Norberto Almodóvar presentó una renuncia ante la gobernadora de Puerto Rico aduciendo razones personales”, indicó Domenech el domingo.

La versión fue desmentida por Almodóvar cuando reaccionaba a varios referidos que se hicieron en su contra luego de que supuestamente detuviera la concesión de una subasta que se hacía con fondos federales. Negrón alegó que el exfuncionario realizó presiones indebidas, represalias y obstrucción en un proceso de investigación interna de la agencia.

El ahora exsecretario señaló que detuvo la subasta luego de que supo de una investigación del Centro de Periodismo Investigativo que puso en duda a una de las empresas. Rechazó que su intención fuese beneficiar al que no se llevó la subasta.

“Esta es una persecución personal que tiene Sebastián Negrón en contra de nosotros”, reiteró en varias instancias Almodóvar.

Esta mañana, durante una conferencia en La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, fue confrontado por las versiones encontradas de Domenech y Almodóvar sobre el motivo de la salida del exsecretario.

Tras no poder precisar qué ocurrió, indicó que “el secretario de la Gobernación no aparece aquí ante el pueblo de Puerto Rico a mentirles. Yo considero que él, como jefe de gabinete, expresó las razones que le fueron expuestas a él por escrito. Y, ciertamente, a pesar de lo que diga el compañero, nosotros no vamos a entrar en los aspectos administrativos de una investigación de esa índole, según surgió en conferencia de prensa en el día de ayer por parte del secretario DDEC. Así que, en respuesta a quién controla la narrativa, aquí no se controla narrativa. Nosotros damos la cara, vamos de frente y contestamos las preguntas de ustedes. No hay tal cosa como el tutelar o modelar una narrativa pública”.