El secretario de la gobernación, Francisco Domenech, confirmó este domingo que Norberto Almodóvar ya no está al frente de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), luego que renunciara el pasado viernes.

Su salida ocurre luego que hiciera pública una carta en la que salió en defensa de los empleados de la agencia, y criticó que se les estuviera culpando por los problemas que, por años, ha arrastrado la gestión de permisos en la Isla, al tiempo que se busca justificar la aprobación de una ley que cambiaría sustancialmente la manera en que se tramitan.

Sin embargo, Domenech aseguró que su renuncia fue por “razones personales”.

PUBLICIDAD

“El exsecretario auxiliar Almodóvar el viernes en la noche le presentó su carta de renuncia a la gobernadora, citando unas razones personales, querer atender a su familia, entre otras cosas, y aspiraciones profesionales. Así que, el exsecretario auxiliar Norberto Almodóvar presentó una renuncia ante la gobernadora de Puerto Rico aduciendo razones personales”, reiteró Domenech, en declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa Asunto Semanal.

Cuestionado sobre si la carta que envió Almodóvar defendiendo a sus empleados había causado malestar en la Administración, y se le había hecho algún tipo de reprimenda por eso, Domenech sostuvo que “los secretarios del gobierno tienen que estar alineados con la política pública que establece nuestra gobernadora y el programa de gobierno”.

“El programa de gobierno por el cual el pueblo de Puerto Rico votó en noviembre pasado habló de una reforma de permisos y tenía los lineamientos de esa reforma de permisos. Y, obviamente, cuando hay cambios dramáticos, con reformas como esta, siempre hay sus incomodidades, pero hay que trabajar las cosas según la política pública que establece nuestra gobernadora”, agregó.

En cuanto al presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, aclaró que “sigue en su puesto” y “no se le ha pedido la renuncia”.

“El presidente de la Junta de Planificación, por razones de salud, me había solicitado un tiempo para atender unas situaciones de salud que tenía”, indicó el secretario de la Gobernación, sin ofrecer más detalles.