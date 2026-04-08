Tras 13 meses en evaluación y desarrollo junto al sector privado, la gobernadora Jenniffer González Colón presentó este miércoles su “reforma de permisos”.

Se trata de un proyecto de ley de 819 páginas que crea un Código de Planificación y Permisos, el cual se presentó hoy ante la Legislatura para su evaluación. Se une a otras 19 medidas legislativas, incluyendo una que esta misma semana presentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para atender el mismo tema.

En esencia, promueve un “rediseño a nuestro sistema” que busca impulsar el desarrollo económico y que ayude a simplificar el que una persona abra un negocio “sin quebrar primero”, según resumió la gobernadora y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, durante la presentación de la medida en el Antiguo Casino de Puerto Rico.

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“El Código atiende de manera directa 72 leyes, mediante la derogación de 15 de estas, enmiendas a otras 29 y la armonización normativa de otras 29 más”, resumió el secretario del DDEC.

La medida busca lograr que Puerto Rico sea competitivo y agilizaría el tiempo en que una persona obtiene un permiso para construir, para abrir su negocio o para invertir. La gobernadora habló de permisos en 24 y 48 horas.

La simplificación de los procesos, según hizo constar González Colón, se debe a que ya no se tendrá “que buscar 50 leyes y 40 reglamentos” para evaluar una petición de permiso, sino un sólo Código.

“Vamos a tener solamente una agencia de gobierno otorgando permisos, en lugar de múltiples agencias otorgando permisos. Y, ahora, se le van a dar las herramientas a las agencias concernidas a hacer la fase de fiscalización, que deben estar haciendo. La permisología, que es un invento, es la ciencia oculta en Puerto Rico de que nada pase. Y ese problema de ejecución lo venimos a atender con este nuevo Código”, afirmó González Colón.

De paso, aceptó que muchas de las ideas con las que se creó el Código provienen de Texas, en cuanto a la planificación de terrenos, y de Florida, en desarrollo económico.

El cambio se busca, ya que la actual estructura de permisos de la Isla hace que una persona se demore en construir su hogar o abrir su negocio. A modo de ejemplo, mencionó que una persona en Loíza estuvo 577 días en espera de permisos para poder reconstruir su hogar tras el paso del huracán María en el 2017, y un empresario que iba a abrir una franquicia de mantecado tardó 440 días con 14 trámites distintos en cinco agencias distintas para poder comenzar a operar.

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González Colón aludió a que, en la actualidad, hay “una estructura fragmentada que impide que la gente pueda obtener permisos y procesos que no son uniformes, que para hacer una construcción en Ponce es distinto que en San Juan, o es distinto que en Aibonito, o es distinto que en Guayama, y la falta de una integración digital adecuada entre todas las estructuras de gobierno. (Es) un modelo enfocado excesivamente en decir que no, y no necesariamente en producir cumplimiento”.

Pero, con esta propuesta, la gobernadora impulsa una de sus promesas de campaña para agilizar los procesos y permitir que los negocios operen con celeridad.

“Es un modelo para premiar al que invierte, para premiar al pequeño empresario, para hacerle la vida fácil a alguien que quiere sacar un permiso ministerial y que lo tenga en 24 horas. Este es un modelo que no vamos a estar esperando meses, que tiene fechas definitivas para cualquier trámite y que no es subjetivo, que no va a depender de la discreción de un empleado porque va a ser uniforme. Esto no es un parcho, esto es una reingeniería de permisos real”, manifestó.

¿Cómo esta medida promueve los cambios?

Específicamente, el secretario del DDEC informó que la medida “establece los roles operacionales del DDEC, de la Oficina Central de Permisos, ante la OGPe, como el único centro para la emisión de permisos, y el enfoque de la Junta de Planificación y Urbanismo como la entidad que tiene el exclusivo trámite de la planificación territorial y la política pública de los suelos públicos. ¿Cuál es un principio rector? Predictibilidad, certeza, procesos, términos y criterios definidos. Se amplía la capacidad del sistema integrando profesionales autorizados bajo un esquema regulado y se fortalece el cumplimiento sin que la eficiencia en la aprobación implique falta de rigor. Estamos buscando una planificación territorial dinámica, se definen y establecen una serie de instrumentos de planificación para implementar efectivamente una visión de desarrollo económico”.

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Añadió que, “mientras arreglamos el sistema de raíz e implementamos esta reforma, va a tener una tramitación acelerada para proyectos estratégicos, que incluyen infraestructura, proyectos críticos de desarrollo económico, energía, fondos federales, vivienda, turismo. Se van a ampliar las obras exentas, considerar obras exentas aquellas dentro de la misma huella de riesgo bajo o moderado, que no cambien el uso ni afecten la seguridad, así como la infraestructura pública afectada por eventos atmosféricos. Adiós a la renovación del permiso único. Mientras operes, el permiso único mantiene su vigencia”.

González Colón informó que espera que su propuesta sea aprobada en esta sesión legislativa, que culmina el 30 de junio. Su augurio es que, si es aprobada, “este mismo año entre en vigor”.

Negrón Reichard explicó que la implementación del nuevo sistema de permisos podría demorar entre seis meses a un año en entrar en vigor, principalmente en la preparación de reglamentos.