La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que este año Puerto Rico despedirá el 2025 con dos grandes celebraciones, una en San Juan y otra, por primera vez, en el municipio de Utuado, en lugar de realizar ambos eventos en la capital como ocurría en años anteriores.

La mandataria explicó que la tradicional despedida de año del 31 de diciembre se transformará en un evento histórico al llevar una celebración televisada en vivo al corazón del campo puertorriqueño, específicamente a Utuado, además del evento que se realizará en el Distrito T-Mobile en San Juan. En años anteriores, ambas celebraciones se llevaban a cabo en la capital, una bajo techo y otra al aire libre.

“Por primera vez, el campo será protagonista de una despedida de año televisada a todo Puerto Rico. Utuado representa nuestras raíces, nuestra identidad y el corazón que late en el centro de la Isla”, expresó la gobernadora González Colón a través de declaraciones escritas.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para promover el turismo interno, la cultura y el desarrollo económico en todas las regiones, según indicó la mandataria.

Por su parte, la directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles, informó que ambas celebraciones se realizarán bajo la plataforma “Sounds of Puerto Rico: New Year’s Eve” y serán la única despedida de año transmitida en vivo por televisión en Puerto Rico, con WAPA TV como canal oficial.

Particularmente, la celebración en el Distrito T-Mobile contará con un espectáculo musical de primer orden, amenizado por:

• Olga Tañón

• Víctor Manuelle

• Planéalo

• Cuenta Regresiva

Mientras, la celebración en el estacionamiento del Estadio Ramón Cabañas en Utuado desde las 5:00 p.m., contará con la participación de destacados artistas como:

• Jerry Rivera

• Luva

• Manny Manuel

• Algarete

• Retroband

• DJ invitado

Como parte de la proyección internacional del evento, la gobernadora también destacó que el 31 de diciembre, el artista Daddy Yankee participará en la llegada del Año Nuevo 2026 desde Puerto Rico, con una transmisión en vivo a través de la cadena ABC, como parte del especial “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest”, uno de los eventos de Nochevieja más vistos a nivel mundial.