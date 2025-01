La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en San Juan propuso que ese municipio adopte una política de ciudad santuario para proteger a las personas sin un estatus migratorio definido.

Esta propuesta, con la que buscan establecer la política pública municipal, ocurre a menos de 24 horas de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI, en inglés) realizaran un operativo en Barrio Obrero, en San Juan, para hacer cumplir la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump ha prometido devolver Estados Unidos a los estadounidenses y deportar a las personas sin estatus migratorio definido. Tras su regreso a la Casa Blanca hace una semana, se han reportado redadas de migrantes en estados como Chicago, Nueva York y Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

Ayer fue el turno del territorio de Puerto Rico.

No está claro todavía cuántas personas fueron arrestadas en el operativo federal en Barrio Obrero.

La portavoz del MVC en la Legislatura Municipal de San Juan, Dra. Norma Devarie y la portavoz alterna, Daisy Sánchez, pidieron a la Legislatura Municipal de San Juan que adopte una ordenanza para delimitar la cooperación de las autoridades municipales con cualquier entidad, estatal o federal, que trate de deportar a personas con estatus migratorios no normalizados.

Esa propuesta incluye dejar sin efecto cualquier memorando en el Municipio que contravenga las disposiciones de la referida ordenanza.

“Le debo mi carrera de doctora al hermano país y me unen lazos de amistad con muchos de ellos en Puerto Rico. Doy fe de lo trabajadores que son. Repudio que bajo alegadas violaciones a ley, se detengan personas que no han normalizado su estatus migratorio. Le pedimos a la Administración Municipal que use todas las agencias necesarias con que cuente el Municipio para asistir a estas personas durante este proceso tan penoso”, puntualizó Devarie en unas declaraciones escritas que publicó en el portal del excandidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal.

Tras el operativo federal, el actual alcalde, Miguel Romero, afirmó que no colaboró con las autoridades federales, y que tampoco tenía conocimiento sobre los arrestos que se efectuaron.

No está claro, sin embargo, si adoptará esta medida que propone la delegación del MVC.

En Estados Unidos múltiples estados y ciudades han adoptado una política de santuarios para inmigrantes. Esta política por lo general incluye no cooperar con las autoridades federales en redadas, y únicamente entregar migrantes que hayan cometido un delito grave.