La delegada congresional Elizabeth Torres solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que liberalizara las restricciones impuestas a su pareja, Edwin Domínguez Torres, y quien a su vez fuera exesposo de la pasada candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, en el indulto condicional concedido por la exgobernadora Wanda Vázquez por una convicción relacionada a violencia de género y maltato infantil.

Sin embargo, el mandatario no supo establecer, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, si la petición fue antes o después de que esta fuera seleccionada a finales de mayo pasado como delegada por la estadidad ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Contra Domínguez Torres pesaba una sentencia de ocho años y un día de cárcel. Se le impuso la pena tras ser declarado culpable el 6 de diciembre 2019, por violar una orden de protección a favor de una menor, en este caso la hija de Lúgaro, ya que publicó fotos en las redes sociales. Además, fue declarado culpable de tres cargos de violación de órdenes de protección al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica y la Ley 246 de Bienestar de Menores, en instancias distintas.

Según se informó al momento de concederse el indulto, “la clemencia es de cuatro años con varias condiciones, como no comunicarse, dirigirse ni relacionarse, directa o indirectamente, ni por ningún medio de comunicación o electrónico, con las partes perjudicadas ni con sus familiares, y permanecer bajo arresto domiciliario por el término de dos años, entre otras restricciones. Advirtiendo que cualquier violación a las condiciones resultaría en la revocación del indulto condicional”.

Primera Hora solicitó una entrevista con Lúgaro a raíz de la información divulgada por el gobernador, pero de inmediato no ha sido contestada.

Específicamente, Pierluisi hizo público que Torres ha realizado varias gestiones para liberalizar el indulto condicionado concedido a Domínguez Torres, entre estas una reunión personal y otras con otros funcionarios de La Fortaleza. La revelación surgió cuando se le confrontó con unas denuncias públicas realizada por otra delegada congresional, Melinda Romero, en torno a que Torres se había aprovechado de su cargo para mediar en el caso de su pareja.

Pierluisi respondió que “la exgobernadora Wanda Vázquez utilizó su poder de indulto para cambiar los términos y condiciones de la sentencia que recibió la pareja de la delegada y ella, sí, en una ocasión trajo a mi atención personal, pues, vamos a decir, la queja, de que las condiciones impuestas a su pareja son totalmente irrazonables. Yo la recibí, la escuché y el personal de La Fortaleza que me asiste ha tenido otras comunicaciones con la delegada para discutir el asunto y en su momento asesorarme en cuanto si cambio o no las condiciones impuestas por la exgobernadora para que la pareja de la delegada pueda estar fuera de una institución carcelaria, es decir, pueda estar en la libre comunidad, porque las restricciones tengo que decir son bien onerosas. Así que, en su momento, yo tomaré esa decisión, como la tomaría con cualquier otra persona”.

Sin embargo, el ejecutivo no recuerda en cuál de las tres reuniones que ha tenido con Torres fue que salió a relucir el tema o si fueron antes o después de ser seleccionada delegada congresional.

“No sé si fue antes de jurar al cargo o después, pero fue hace ya tiempo atrás y fue una reunión que le concedí en la que sí, me trajo el asunto a mi atención, y yo entonces activé al personal de La Fortaleza, entre otros mi asesor legal en La Fortaleza, la directora de la oficina de nombramientos en La Fortaleza, que también evalúa este tipo de solicitud. Ya eso correrá su curso”, afirmó.

Asimismo, Pierluisi informó que esta no es la única petición que ha recibido de indultos desde que asumió el cargo de gobernador. Dijo que muchas otras personas lo han pedido.

También informó que no esperará hasta que concluya el cuatrienio para informar si concede o no la petición.

“Cuando me lleguen las recomendaciones y tomando las decisiones, según sea necesario. No voy a esperar hasta diciembre, a final de cuatrienio, como se ha acostumbrado en el pasado, para entonces de repente para anunciar una serie de indulto. Yo entiendo que esto se debe atender según surge. Pero, al momento, no tengo nada en mi despacho pendiente de decisión, incluyendo ese caso (de Domínguez Torres)”, manifestó el gobernador.