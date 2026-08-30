Abdul El-Sayed, el candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos por Míchigan, se disculpó el sábado ante el Grupo Demócrata Judío del estado por los comentarios que hizo tras el atentado contra una sinagoga en marzo, que relacionó con las acciones de Israel en Oriente Medio.

«Es posible que mis comentarios se hayan malinterpretado para justificar algo que no era mi intención justificar», declaró El-Sayed a los periodistas tras dirigirse al grupo parlamentario en una convención del partido celebrada en Lansing. «A todos aquellos que consideren que mis comentarios puedan haber resultado hirientes, les pido mil disculpas. Esa no era mi intención».

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La disculpa de El-Sayed fue su último intento por unificar a los demócratas tras unas reñidas primarias en las que derrotó a la diputada federal Haley Stevens. Está deseando dejar atrás una serie de polémicas relacionadas con acusaciones de antisemitismo, entre ellas su relación con el polémico comentarista Hasan Piker. Se enfrentará al candidato republicano Mike Rogers en una contienda que ayudará a determinar el control del Senado.

En marzo, un hombre atacó la sinagoga Temple Israel, situada en un barrio de las afueras de Detroit, embistiendo el edificio con su coche y disparando contra un guardia de seguridad antes de quitarse la vida. El hombre, Ayman Mohammad Ghazali, había perdido a cuatro familiares en un ataque aéreo israelí sobre el Líbano la semana anterior.

En un vídeo de respuesta publicado en aquel momento, El-Sayed condenó el ataque y añadió que «las personas que sufren hacen sufrir a los demás», en referencia a lo que le había ocurrido a la familia de Ghazali. Los críticos acusaron a El-Sayed de justificar las acciones de Ghazali.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.