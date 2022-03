El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez Lebrón dijo hoy que el proyecto sustitutivo de cambios a la Ley de Armas será enmendado para eliminar la portación de dos pistolas, una de las disposiciones que ha creado mayor controversia pública.

Sin embargo, el legislador indicó que la propuesta tiene otras disposiciones también polémicas relacionadas con la distancia entre escuelas, armerías y campos de tiro y sobre la custodia de armas de fuego que son objeto de análisis periciales por el Negociado de Ciencias Forenses.

El proyecto sustitutivo estaba en un segundo calendario en la sesión de ayer lunes en la Cámara, pero no se llevó a votación porque al parecer no tenía los votos. Aunque el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo que la pieza legislativa tenía los votos, trascendió que varios legisladores populares no están conformes con la medida tal y cual está redactada.

“Vi públicamente que hay una enmienda al asunto de lo que yo llamé la Ley del Revólver, de que no se iba a incluir la enmienda que permitiría portar dos armas, pero no nos olvidemos de que hay muchos temas, muchos otros temas que tienen que ver con las escuelas, que tienen que ver con Ciencias Forenses, que tienen que ver con el asunto de las armerías, de los campos de tiro y de la comisión de delitos”, sostuvo Márquez Lebrón.

El legislador indicó que la ley actual habla de que los campos de tiro tienen que estar a una distancia de una milla de las escuelas, pero la enmienda lo que propone es que, si son campos de tiro abierto, sean de una milla, pero si son campos de tiro cerrados, que pueden estar a 250 metros. “Lo que sucede con eso es que nadie define ahí lo que es campo de tiro cerrado, hablan de que van a tener aislado el sonido, es lo único que dicen”, dijo.

“De ahí pasamos al artículo de las armerías y si una armería tiene campo de tiro le aplican esos mismos conceptos, pero fueron tan deficientes y negligentes en la redacción de la ley que eliminaron una parte que dice que si la armería no tiene campo de tiro, no establecen límite para las escuelas, por un error en la forma en que se enmendó la ley. O sea, que son muchos los disparates en la redacción y en la preparación de esto. Además de los conceptos que yo tengo sobe el uso de armas en Puerto Rico, hay muchos disparates en esta medida”, expresó Márquez Lebrón.

Sostuvo que cómo está redactado el proyecto, una armería podría estar cerca de una escuela, porque al eliminar el artículo para hacer referencia a las armerías con campos de tiro, dejaron sin determinar las distancias en aquellas que no cuentan con uno.

También dijo que la medida incluye un artículo que dispone que, en aquellos casos en donde el Instituto de Ciencias Forenses, después de su examen pericial, determine que un arma no se utilizó, tiene que entregarla a la persona portadora, aun cuando no es el custodio.

“Pero es que Ciencias Forenses no tiene el control del arma, es la Policía de Puerto Rico y la determinación sobre esa arma es de la Policía y de la Fiscalía. El mecanismo de la entrega de las armas no puede ser como está en el proyecto de ley. Lo que propone la medida es que el arma que está bajo la custodia de la Policía sea entregada por Forense cuando no tiene la custodia de esas armas y las determinaciones jurídicas son del Departamento de Justicia no de Ciencias Forenses”, sostuvo el legislador.

“En estas enmiendas profundizan más la barbaridad de la ley anterior sobre el control que va a tener una persona convicta de delito por el uso de un arma, porque la persona va a mantener el control de otras armas. Me parece que en la ley anterior, a la cual le voté en contra, ni en lo que se plantea ahora, se debe permitir”, dijo.

Márquez Lebrón subrayó que por “el hecho de que eliminen lo que ha sido de una alta discusión pública el asunto de la portación de dos armas, no impide que el sustitutivo sigue siendo un mal proyecto como lo es todo el concepto de esa ley de armas”.