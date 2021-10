El representante independentista, Denis Márquez Lebrón dijo hoy que aunque fue “tardía” la decisión de sacar de forma permanente al exgoberanador Ricardo Rosselló Nevares de la lista de deponentes de la vista pública en la que se busca indagar sobre el desembolso de los fondos públicos para financiar a los delegados de la estadidad, “era lo correcto”.

Rosselló Nevares había sido citado para comparecer mañana jueves a las 9:00 de la mañana ante la Comisión de Asuntos Federales de la Cámara, pero esta tarde, el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández y el presidente de la comisión legislativa, Kebin Maldonado anunciaron en un comunicado de prensa que la comparecencia del exgobernador había sido cancelada.

“Independientemente de que lo hicieron tardísimo y de que nunca lo debieron haber citado, me parece que es lo correcto de que no participe de ningún proceso, pero sobre todo, yo había tomado la decisión de no participar de esa vista”, dijo Márquez Lebrón a periodistas en el Capitolio.

“No voy a estar ni un segundo en una vista con Ricardo Rosselló recordando lo nefasto que fue él al País y todos sus secuaces y todas sus actividades ilegales. Le radiqué el cuatrienio pasado en la Cámara de Representantes un pliego acusatorio que estoy convencido que fue lo dio base a que dieran aquí paso al proceso de residenciamiento que provocó la renuncia de él”, dijo el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Aquí se habla de una investigación del uso de fondos públicos y ese tipo de investigación, uno no la rechaza pero, ¿entrevistar a Ricardo Rosselló para qué?, ¿cuál es el propósito político?, de que te hable de la estadidad, si todo el mundo sabe que no están haciendo absolutamente nada y que eso es un fiasco y un derroche de fondos públicos”, cuestionó Márquez Lebrón.

Además dijo que lo que significaba la comparecencia de Rosselló a la Legislatura “era el espacio de reconocer a una persona contra quien el País marchó y reclamó de manera contundente que saliera de La Fortaleza, del gobierno de Puerto Rico, era insostenible”. n

“Más que revivir un muerto político es revivirle al País, el tener de frente aquí, darle espacio político y foro a una persona que el País contundentemente rechazó, que sus actividades (en el chat de Telegram) fueron criminales y discriminatorias y de igual forma, la forma en que trataban a las personas en ese chat, era una vergüenza”.

“No me quieren silenciar a mí. Quieren silenciar al movimiento estadista”, reaccionó por su parte, Rosselló Nevares, tras ser cancelada su comparecencia a la Casa de las Leyes.

“Se juyeron!!! Somos más y no tenemos miedo!!!, escribió en su cuenta de Twitter el senador novoprogresista, Carmelo Ríos Santiago.

También criticaron en las redes sociales la cancelación de la comparecencia de Rosselló, el senador Thomas Rivera Schatz y el representante penepé, Juan Oscar Morales. “Cuando lees noticias como estas, confirmas que la Cámara PPD es una vergüenza. #PAPELONTATITO”, dijo Morales.