La burocracia y poca fiscalización siguen alrededor de los referidos de maltrato de menores del Departamento de la Familia (DF), según trascendió hoy en una vista pública ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

Zahíra Vieta, supervisora de la línea directa de llamadas de TeleMedik, una de las compañías bajo contrato del DF para atender el problema, señaló que los trabajadores sociales escolares deben canalizar los referidos por la línea de llamadas que normalmente utiliza la población general o por medio de la línea de emergencia 9-1-1.

“Esta información me toma por sorpresa y me genera mucha preocupación. Esa política de Familia, de trabajar los casos de referidos escolar a través de una línea de llamada que no da abasto para atender casos de violencia juvenil por parte de la población general, es un problema serio que debe llamarnos la atención. Esa realidad, suma burocracia y lentitud a una situación que necesita ser atendida de inmediato, porque estamos hablando de posibles referidos de casos que significa la vida y seguridad de un niño o joven”, dijo el representante y presidente de la comisión legislativa, Jesús Manuel Ortiz González.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón también se mostró preocupado por la información que la representante de TeleMedik brindó a la Comisión. “Uno se entera de situaciones que no atienden de manera adecuada situaciones tan serias como la violencia en la población juvenil”, indicó.

En su ponencia, el presidente de TeleMedik, Joaquín Fernández Quintero indicó que su compañía cuenta con 29 trabajadores sociales para atender las llamadas que agrupan además de casos de violencia infantil, casos de maltrato de adultos mayores, adultos con impedimento y maltrato institucional de menores y adultos mayores.

“Hemos observado un aumento en al menos seis tipologías de maltrato a menores, estas son maltrato físico, negligencia, maltrato emocional, explotación, maltrato institucional y abuso sexual. Además, se ha observado un incremento en los referidos que se envían a la Unidades de Investigación con la clasificación de Peligro Presente y Peligro Inminente, lo que nos sirve de indicador para establecer la severidad de los maltratos que reciben los menores y la necesidad de establecer un estado de emergencia por la violencia infantil en Puerto Rico”, añadió Vieta.

TeleMedik especificó que las Unidades de Investigación son manejadas exclusivamente por el DF. En los casos de peligro presente, la agencia deberá actuar sobre la situación entre 0-4 horas. Por otra parte, la clasificación de peligro inminente corresponde a un caso que la agencia debe atender en 24 a 48 horas.

Por su parte, el presidente de Social & Community Concepts, Mariano Ortiz Rivera dijo que desde diciembre de 2017 al presente han sido contratados para investigar 14, 492 referidos.

Ortiz Rivera dijo que entre 2017 y 2022 han investigado 11,902 referidos de maltrato de menores (82%), correspondientes a las 10 regiones del DF: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayaguez, Ponce y San Juan.

“Los referidos no trabajados son 2,590 (18%)”, indicó Ortiz Rivera en la continuación de las vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara (PC) 1333, que busca declarar un estado de emergencia estatal por violencia infantil y sobre la Resolución de la Cámara (RC) 683, que ordena realizar una investigación abarcadora sobre la violencia juvenil en Puerto Rico.

Sin embargo, en una vista pública anterior, la administradora de ADFAN (Administración de Familias y Niños), Glenda Gerena Ríos reconoció la existencia de 10,458 referidos de posibles maltratos a menores aún sin investigar desde el año 2016. En especial, uno de los problemas principales que retrasan los trabajos para atajar la problemática de violencia es la falta de fondos en el Departamento de la Familia que se ha traducido en deficiencias administrativas, y falta de trabajadores sociales.

Según datos de la Comisión de Gobierno, el contrato de Social Comnunity de septiembre de 2022 a septiembre de 2930 es de $1,200 millones y al anterior de 2021 a 2022 era de $750,000.