Conocedores de procesos electorales denunciaron hoy como un “caos sin precedentres” el proceso primarista del 2020.

El experto en derecho electoral y expresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Luis Acevedo, hizo un llamado al electorado a participar del proceso primarista, a pesar del atropellado proceso que ha llevado a que al filo del mediodía haya colegios electorales del país que no hayan abierto.

“Le pido al electorado que no se rinda y si se fue del colegio que regrese y haga la fila de votar. No entregue su derecho más preciado, el derecho al voto”, dijo Acevedo.

El exalcalde culpó al Partido Nuevo Progresista por lo que ha ocurrido hoy desde la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). “Lo sucedido hoy es producto de la imposición del PNP al país de un presidente sin respaldo ni experiencia. La lealtad partidista no es suficiente para administrar unas elecciones. Hace falta respeto, credibilidad y competencia. Las primarias se atrasaron dos meses por lo cual había tiempo de más para imprimir las papeletas. La experiencia y competencia no la venden en el supermercado”, indicó.

Acevedo recordó también la aprobación de cambios a la ley de primarias y de una nueva ley electoral, esto por parte de la mayoría del PNP, y que la CEE despidió a personal de experiencia.

“Ese golpe de estado del presidente Senado Tomás Rivera Schatz y la gobernadora Wanda Vázquez adueñándose de toda la CEE, botando la gente de mayor experiencia para aumentarle el sueldo al presidente sin experiencia y quedándose con el control unipartidista, es responsable de este caos sin precedentes”, dijo Acevedo, quien exhortó a buscar consensos y no tratar de resolver el problema al “sacar al presidente” Juan Ernesto Dávila.

De otra parte, el exdirector de campaña del Partido Nuevo Progresista, Ángel Cintrón, no quiso usar la palabra caos, sino “crisis política sin precedentes”.

Cintrón dijo que hubo ocasiones en lugares como Caguas y Fajardo, esto para la década del 80, donde hubo que repetir procesos electorales. Ante la posibilidad de que haya que repetir la primaria, el exrepresentante indicó que “esa alternativa no se puede descartar” en lugares donde se registraron las anomalías.

Agregó que si hubo problemas con los pagos a la imprenta que trabajaría las papeletas, como le han planteado aunque no le consta, dijo que le corresponde al Departamento de Hacienda, al gobierno central, la emisión de esos cheques. “Yo quisiera pensar que eso no es cierto... tú no puedes regatear con la democracia”.

Asimismo, Cintrón rechazó las expresiones de Acevedo de que el PNP o la nueva Ley Electoral tenga que ver con estos incidentes de hoy, y la atribuyó a retrasos causados por la pandemia del coronavirus. “Con mucho respeto a Acevedo le digo, están cogiendo pon con esta situación para mover su agenda... simplemente el COVID cerró el gobierno”.

Cintrón, quien está asistiendo en la campaña de Miguel Romero, dijo que esta posibilidad de repetir el proceso no debería aplicar donde se votó sin problemas como en San Juan, donde, según dijo “la primaria está corriendo perfectamente bien”.