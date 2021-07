El uso de adelantos millonarios a las remezas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), liquidaciones irregulares a licencias de vacaciones y enfermedad, falta de supervisión, y negligencia crasa en el manejo de fondos públicos, son parte de los hallazgos de una auditoría forense realizada al Municipio de Ponce durante los 12 años de incumbencia de María “Mayita” Meléndez Altieri.

El informe realizado por el CPA Juan Lorenzo Martínez Colón fue comisionado por el actual ejecutivo municipal, Luis Manuel Irizarry Pabón, mediante la orden ejecutiva 17-2021, con el objetivo de investigar minuciosamente las condiciones fiscales del ayuntamiento en el periodo del 1 de enero de 2009 hasta el 10 de enero de 2021.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento presentado esta mañana por Irizarry Pabón, los déficits presupuestarios fueron consistentes en los tres cuatrienios de Meléndez Altieri, a donde los gastos sobrepasaron los ingresos “desde un comienzo hasta el final”.

Esto ocasionó una deficiencia total acumulada de $217 millones y una deuda a largo plazo de $588.5 millones, ya que “el Municipio de Ponce no amortizó las deficiencias operacionales como lo requiere la ley”.

“Se cometieron o se utilizaron adelantos de las remezas del CRIM por un total de $97.9 millones. Eso quiere decir que, durante todos estos años, se nos va a retener una cantidad de dinero por estos adelantos que se incurrieron durante los pasados 12 años”, expuso el incumbente en conferencia de prensa, acompañado por el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, además algunos representantes y senadores del Distrito de Ponce.

“Durante los primeros 11 años, no se hizo ningún pago a pensión; se vino a registrar el último año… y estamos hablando de $309.5 millones. Esta cantidad no se había registrado. Se evidenció en esta auditoria forense que hubo un mal manejo desde un principio hasta el final”, denunció.

Otro aspecto señalado en el reporte, evidencia los resultados de la implementación de la jornada laboral que inició a mediados del 2014 a través de la ordenanza #75, la cual fue derogada recientemente por la actual Legislatura Municipal y que permitió restituir el salario a decenas de funcionarios municipales el pasado 1 de junio.

“La evidencia que hemos recopilado demostró que la tan llamada reducción de jornada laboral implementada para hacer supuestamente unas economías de beneficio al Municipio de Ponce, no fue el resultado de los que ellos habían coordinado. Se hizo la reducción de jornada laboral mientras, por otro lado, se contrataron empleados transitorios a jornada completa. No tan solo violentando lo que debe ser lo correcto en una buena administración, sino afectando el servicio”, argumentó.

PUBLICIDAD

“Muchos empleados que tuvieron problemas personales, emocionales, que conllevó pérdidas de hogares, en algunos casos matrimonios, automóviles, pérdidas materiales y en algunos casos, divorcios y pérdida de vida. Esto es lo más lamentable”, confesó al señalar que la reducción de jornada laboral afectó el servicio a los constituyentes, “mantenimiento de estructuras y daño a los empleados municipales”.

Asimismo, condenó que durante el último fin de semana de incumbencia, presuntamente la alcaldesa convocó a varios empleados de las oficinas de Recursos Humanos y Finanzas y Presupuesto, para hacer el proceso de liquidación por concepto de licencias de vacaciones y enfermedad de 17 exfuncionarios y una empleada transitoria, que habían renunciado el 31 de diciembre de 2020.

Esto, según Irizarry Pabón, tuvo un pago ascendente a $596,286.48 dólares.

“El propósito de la auditoría fue determinar la acción de la Oficina de Recursos Humanos, Finanzas y Presupuesto, y la maniobra que se hizo para, de una manera ligera o apresurada, hacer esta liquidación de vacaciones y enfermedad”, destacó al exponer que esta y otras situaciones fueron corroboradas mediante expedientes y entrevistas a personas que estuvieron involucradas en el proceso.

Ante la seriedad estos hallazgos, el alcalde anunció que referirá a Meléndez Altieri al Departamento de Justicia, Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor ya que era la alcaldesa en propiedad durante el periodo auditado.

Esto, aunque confesó que las conclusiones del informe no le tomaron por sorpresa pues era un asunto que anteriormente había referido a esas agencias cuando fungió como legislador municipal de la minoría popular.

PUBLICIDAD

“Las conclusiones de la auditoría forense señalan que durante los 12 años hubo negligencia crasa en el manejo de los fondos ordinarios y manejo de los fondos federales. Si fuéramos a resumir o darle un nombre al resultado, llamamos incompetencia. No aprendieron. Yo sé que cuando uno empieza en esto, uno no sabe lo que está haciendo inicialmente, uno va aprendiendo sobre la marcha, pero uno se cultiva, busca educarse”, afirmó.

“Aquí tuvimos una falta de aprendizaje en hacer una administración pública y que el pueblo de Ponce no le costaba otra cosa que el resultado que tuvimos en las elecciones porque ya lo sentían, ya lo palpaban. Te pueden engañar una o dos veces… a la tercera, que fue el tercer cuatrienio, era evidente la dejadez, el menosprecio, la falta de valor que pasó nuestro pueblo”, acotó.

De otra parte, desmintió que su intención no se trata de persecución política, tal como denunció esta semana el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos.

“Aquí no hay persecución política… esto es una encomienda genuina que se prometió en una campaña y como responsabilidad de un primer ejecutivo al advenir a una administración municipal que, a todas luces mostraba deficiencias económicas, recortes, disminución de la jornada laboral en varios años, pues, queríamos tener de una forma genuina, seria y, evidenciaría del manejo de las finanzas municipales durante esos 12 años”, reiteró.

“Aquí hubo falta de entrenamiento, falta de supervisión, falta de organización, en general, la palabra aquí se llama incompetencia. Desde este podio, pido encarecidamente a las agencias concernidas, estamos hablando de Ética, Justicia y Oficina del Contralor a que sean más responsables en los señalamientos, en la acción de gobiernos que se notan que son incompetentes”, resaltó.

PUBLICIDAD

No obstante, este no será el único referido que hará el alcalde de Ponce quien adelantó que cuenta con otra investigación relacionada a la contratación de 333 empleados transitorios en veda electoral y en medio de una reducción de jornada laboral.

“Hicimos esta investigación del 2012 al 2016, entregamos los documentos a Justicia, Contralor y todavía estamos esperando respuesta. De hecho, la Oficina del Contralor hizo otra investigación y no hemos obtenido respuestas ante lo que encontramos que fue una violación a la ley establecida, de que, si tenías una jornada laboral reducida de empleados regulares, no podías estar contratando empleados transitorios como fue el caso, una contratación de 333 empleados, ahí se violó la ley… esto no es persecución política”, acotó.

Por su parte, la exalcaldesa de Ponce dijo mediante declaraciones escritas que “seis meses después y ante la falta de obras, iniciativas, el alcalde de Ponce recurre a una maniobra mediática basada en estrategias burdamente políticas sus declaraciones son totalmente falsas”.

“El malgasto en su oficina y la falta de obra y el servicio al pueblo las podrá esconder por un tiempo, pero eventualmente saldrán a la luz pública. No se pagó nada que en ley no corresponda”, resaltó al mencionar que “estas serán mis únicas declaraciones”.

Meléndez Altieri se refiere a varios señalamientos que han corrido a través de las redes sociales que imputan al nuevo alcalde el haber aumentado el presupuesto de su oficina, de $610,004 a $685,103 en el último semestre del año fiscal 2020-2021 y luego en $1,295.107 para el año fiscal 2021-2022.

PUBLICIDAD

A preguntas de Primera Hora, Irizarry Pabón, dijo que “anteriormente, la oficina de la alcaldesa tenía reflejados unos gastos de unos empleados X, pero había un montón de empleados que no estaban en esa oficina que estaban respondiendo a esa oficina”.

“Actualmente, si ven un aumento, no es un aumento, es empleados en la realidad. Los empleados que están asignados a la Oficina del Alcalde están trabajando para la Oficina del Alcalde. Igualmente, los consultores. Aquí no tenemos subterfugios, no escodemos nada y por eso es que vemos la realidad de cómo es”, explicó.

Responde María “Mayita” Meléndez Altieri

Ante las denuncias, la exalcaldesa de la Ciudad Señorial envió unas cortas declaraciones.

“Seis meses después y ante la falta de obras, iniciativas. El alcalde de Ponce recurre a una maniobra mediática basada en estrategias burdamente políticas sus declaraciones son totalmente falsas. El malgasto en su oficina y la falta de obra y el servicio al pueblo las podrá esconder por un tiempo, pero eventualmente saldrán a la luz pública. No se pagó nada que en ley no corresponda. Estas serán mis únicas declaraciones”, dijo en el escrito.