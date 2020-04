Una mujer que se identificó como empleada de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), denunció que la plataforma para solicitar el beneficio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no está funcionando.

En entrevista con Radio Isla 1320 AM, la mujer identificada como Marian Sánchez dijo que para trabajar en un cuadro telefónico activaron “en su inmensa mayoría” a empleados identificados con el Partido Nuevo Progresista (PNP) cuando en realidad se necesita que todos los empleados trabajen, y aún así no cree que haya suficientes para atender la demanda “de 60 y pico de mil solicitudes”.

“Es un plan de trabajo que realmente no está estructurado, no está realizado y realmente la cantidad de empleados que tiene la administración debemos estar claros que no van a dar abasto”, dijo Sánchez a la radioemisora.

Según la empleada, entre los problemas del sistema electrónico, figuran que se duplican los apellidos de los solicitantes y que el 100 por ciento de las diligencias requieren que se contacte a los participantes por teléfono.

“Realmente no está funcionando correctamente", indicó Sánchez.

“Se desconoce el por qué la plataforma está autorizando a que llegue la solicitud de beneficios sin un número telefónico, ni correo electrónico. Nosotros entendemos que la plataforma está fallando y está eliminando la información. Y las personas que no tiene contacto para contactarla las instrucciones son rechazar la solicitud... son instrucciones verbales”, añadió.

Primera Hora solicitó una reacción del Departamento de la Familia pero de inmediato no ha sido atendida.