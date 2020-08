Un funcionario de la campaña del precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, denunció hoy al mediodía que parte del liderato de la colectividad ha avalado esta mañana que electores de otras unidades participen en la votación en la Unidad 16, precinto 3 de San Juan, ubicada en la escuela Ángeles Pastor.

Emanuel Cantres Carmona, quien todavía no ha radicado la denuncia, alegó que dos funcionarios del PPD, su comisionado electoral Lind Orlando Merle Feliciano y el secretario general José Ariel Nazario instruyeron esta mañana a funcionarios a que aceptaran que cualquier elector que no fuera de esa unidad pudiera votar añadido a mano.

PUBLICIDAD

Una fuente del PPD sostuvo que Merle Feliciano no estuvo en el lugar.

Primera Hora ha intentado comunicarse con ambos, pero sin éxito.

Esta unidad abrió hoy por determinación del Tribunal Supremo al aplicarle la regla de que toda unidad que no abrió por ocho horas el domingo tenía que hacerlo hoy.

“Desde temprano en la mañana han estado acudiendo electores de otros precintos y unidades cuando en una reunión de emergencia ayer de la Junta Local de Primarias auscultamos que esta situación se podía dar”, dijo Cantres Carmona a Primera Hora, quien también ha cuestionado por qué la unidad permanecerá abierta hoy por ocho horas cuando el domingo pasado estuvo operando entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m.

“Serían 14 horas”, dijo.

“Vinieron los señores Ariel Nazario y el licenciado Merle Feliciano e instruyeron a los funcionarios de colegio sobre cómo proceder. Dijeron que el elector que no fuera de la unidad se les permita el derecho a votar en añadido a mano. Que todo elector que viniera de San Juan podía votar”, sostuvo.

El funcionario de Delgado, incluso, denunció que una persona llegó a la unidad procedente de Arecibo.

Cantres Carmona también alegó que el empleado institucional de la Comisión Estatal de Elecciones, Christian Salinas, permitió el voto añadido a mano de estas personas, en supuesta contravención al Reglamento de la Primaria del PPD.

“Si es una persona que el domingo pasado no pudo votar en su colegio por el motivo que sea, este colegio no es para que vote aquí. Ese colegio añadido a mano es para personas de esta unidad que no se encuentren en la lista”, dijo Cantres Carmona.