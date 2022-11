El colectivo Todos Somos Pueblo convocó a los puertorriqueños a una marcha y concentración este domingo, 27 de noviembre, en los predios de La Fortaleza, en reclamo de la cancelación del contrato suplementario del consorcio LUMA Energy para la transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país que vence a finales de mes.

“Nuestra invitación a cada puertorriqueña y puertorriqueño es para que nos encontremos y caminemos juntos con la justicia en el corazón y la conciencia para enfrentar la crisis que nos agobia cada día, especialmente a los más pobres”, expresó el sacerdote católico, Pedro Ortiz y portavoz del gremio, en una conferencia de prensa desde las afueras del Edificio Lucchetti en Santurce, sede de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y ahora de LUMA Energy.

Varias figuras y líderes de organizaciones opuestas al contrato se unieron al llamado del religioso, entre ellos, el coordinador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo y el presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez.

Natal Albelo dijo que LUMA Energy “no tiene ni la competencia ni el conocimiento para dar el servicio por el cual le están pagando millones y millones de dólares”. El exlegislador criticó las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, quien esta semana dijo que la cancelación del contrato sería una pesadilla.

“Qué pesadilla más grande que todavía hay escuelas, que hay comunidades que luego del paso del huracán Fiona, todavía no tengan luz. Esa es la pesadilla del pueblo de Puerto Rico y evidentemente el gobernador desconoce lo que es el sentir de la mayoría del pueblo. Por eso estamos exigiendo que cumpla con el mandato de la mayoría del pueblo que trasciende partidos políticos, que trasciende preferencias de status, que afecta por igual en sus hogares, tanto a personas que votaron por él, como las que no, de que no permitan la extensión de este contrato”, expresó el excandidato a alcalde de San Juan y líder del MVC.

Ortiz sostuvo por su parte, que Todos Somos Pueblo, representado en más de una veintena de organizaciones sociales, políticas, religiosas y educativas, ha estado desarrollando múltiples actividades en demanda de la cancelación del contrato de LUMA, que se conforme una nueva corporación pública que se encargue de generar, trasmitir y distribuir la energía, el regreso de los extrabajadores de la AEE que están dispersos en otras agencias, y la pronta ejecución de un proyecto de energía renovable para el país.

El líder católico anunció que los manifestantes se concentrarán desde el mediodía en la Plaza Colón en el Viejo San Juan y partirán en una marcha hasta culminar en la Calle de la Fortaleza, redenominada Calle de la Resistencia.

“Habrá artistas, poesía y mensajes”, sostuvo el sacerdote.

“Hemos organizado y desarrollado múltiples actividades en relación al día 30 (de noviembre), fecha en que se cumple la primera expiración del contrato con LUMA, esta oportunidad será muy especial. Sin embargo, sabemos que, aun obteniendo una victoria, el 1 de diciembre tendremos a LUMA operando los sistemas de transmisión y distribución de la energía. Por lo tanto, nuestra lucha en el Colectivo Nacional no se termina en esa fecha. Así también, los que formamos parte del mismo, estamos en contra de todos los procesos de privatización de los servicios esenciales, incluyendo, claro está, el derecho a la energía eléctrica”, indicó Ortiz.

“Lo que pasó fue lo que nosotros predijimos, un aumento en las tarifas, explosiones y averías que nos han costado millones de dólares. Ese aumento solamente representa más de $1,500 millones para el bolsillo de Puerto Rico, un 84% sobre la tarifa antes de llegar LUMA”, dijo por su parte, el presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE.

Rodríguez sostuvo que el contrato contiene una cláusula de transición “a partir del 1 de diciembre y el pueblo no se va a quedar sin servicio (de electricidad”. Agregó que entre los exempleados de la AEE y entre los jubilados de la corporación pública “hay un ejército de compañeros que están disponibles para hacerse cargo del sistema”.

“Pierluisi sabe que no está diciendo la verdad y que el pueblo tiene la razón. Nosotros, además, de ser jubilados, desempleados algunos, somos consumidores, abonados de la AEE y estamos pagando las penurias de incendios, explosiones y muertes, como ya las ha habido. Este es el peor negocio, esto es peor que la venta de los hospitales”, reclamó.

El padre Pedro aludió a la carta abierta al gobernador que esta semana le envió la Coalición Ecuménica. El cónclave de líderes religiosos calificó de ineficaz el desempeño de LUMA y le solicitó al mandatario la cancelación del contrato.

“Parece que la carta ha sido ignorada”, sostuvo el sacerdote, quien recordó que la coalición religiosa, agrupa a obispos católicos y evangélicos.

Ortiz dijo que si el 30 de noviembre, el contrato no se cancela y se renueva, continuarán con su lucha en contra de la privatización de servicios esenciales. “Esto no se va a detener. Si el gobierno de Puerto Rico, si LUMA, si la Junta de Control Fiscal han entendido que esto lo cancela, que esta lucha se detiene el 30 de noviembre, están tremendamente equivocados. En Puerto Rico estamos cayendo en una ola de empobrecimiento completamente y nosotros vamos a seguir luchando contra eso”, expresó.

Raquel Jiménez, del Junte de Artistas Boricuas, dijo que el contrato suplementario de los 15 años “vence solo” porque contiene una disposición de que la AEE “saliera de la quiebra y eso no pasó y no va a pasar”.

Además, de la marcha del domingo, Todos Somos Pueblo anunció que el miércoles 30 de noviembre “habrá manifestaciones en las escuelas en contra de LUMA”.

Primera Hora requirió una reacción a LUMA Energy, pero al momento no ha sido recibida.